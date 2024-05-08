Украина нас не признает, но наша поддержка – безусловна, – глава МИД Косово
Глава МИД Косово Доника Гервалла-Шварц заверила, что Приштина продолжит поддерживать Украину на фоне полномасштабной российской агрессии, несмотря на то, что Киев не признает ее страну.
Об этом она рассказала в интервью АР в среду, 8 мая.
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Что заявила министр иностранных дел Косово
Глава косовского МИД отметила, что ее страна постоянно вспоминает об агрессивных намерениях как Сербии, от которой она отделилась, так и ее союзника – России. По словам Герваллы-Шварц, жители Косово знают, чего именно сейчас испытывают украинцы.
И мы знаем, что есть только одно решение – не только для Украины, но и для Европы. Это может быть только проигрыш России в войне и победа Украины в этой войне. В противном случае Европа должна готовиться к другим конфликтам на нашем континенте,
– подчеркнула она.
Руководительница МИД Косово отметила, что "хотя Косово является небольшим государством с очень скромными возможностями для оказания помощи", они все же пытались быть очень полезными Украине и без колебаний демонстрировали их безусловную поддержку и симпатию народу и нашей стране.
Помощь Украине от Косово: последние новости
- Во вторник, 7 мая, стало известно, что частично признанное Косово передаст Украине боеприпасы к минометам.
- Об этом на встрече с украинскими журналистами в Приштине сообщил министр обороны Косово Эюп Мачедонси.
- Он отметил, что не будет вдаваться в детали, однако может сказать, что "это минометные снаряды 120 миллиметров, 60 миллиметров, 81 миллиметра, военные грузовики для перевозки личного состава и вооружения, бронемашины, тактические машины для поддержки подразделений в Украине в транспортно-оперативном аспекте.