Ночная атака "Шахедами" и взрывы в Одесской области: хронология 1174 дня войны

В Украине начались 1174 сутки полномасштабной войны. Ночью враг в очередной раз терроризировал гражданских, атаковав "Шахедами".

О главных новостях 12 мая, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россия наступала почти по всему фронту и оккупировала село, ВСУ тоже имели успех: карты ISW 11 мая

Главные события дня