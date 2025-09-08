Российские войска пытаются захватить украинские территории. Однако Силы обороны противодействуют врагу.

На некоторых направлениях им удалось достичь успехов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

По данным ISW, 7 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденного прогресса.

но не достигли подтвержденного прогресса. Однако недавно они продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты имели продвижение к Волчанскому маслоэкстракционному заводу.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты имели продвижение к Волчанскому маслоэкстракционному заводу. Захватчики продолжили наступательные операции на Купянском, Лиманском и Северском направлениях, но не продвинулись вперед.

но не продвинулись вперед. Украинские силы недавно имели продвижение на направлении Константиновка – Дружковка. Также они продвинулись в районе Доброполья.

Как изменилась ситуация на фронте: карты ISW

Зато российские войска 7 сентября продолжили наступательные операции на Покровском, Новопавловском и Великомихайловском направлениях, но не достигли никаких результатов.

но не достигли никаких результатов. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на востоке Запорожской области 7 сентября.

7 сентября. Россияне продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не достигли подтвержденного прогресса.

но не достигли подтвержденного прогресса. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 7 сентября.

Война России с Украиной: что стоит знать о ситуации на фронте?