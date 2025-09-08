Россияне продвинулись на севере Харьковщины, а ВСУ – в районе Доброполья: обзор фронта и карты ISW
- Российские войска продвинулись на севере Харьковской области, но не достигли подтвержденного прогресса на других направлениях, таких как Купянский и Лиманский.
- Украинские силы продвинулись на направлении Константиновка – Дружковка и в районе Доброполья.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Покровском, Новопавловском и Великомихайловском направлениях, но безрезультатно, так же как и на западе Запорожской области.
Российские войска пытаются захватить украинские территории. Однако Силы обороны противодействуют врагу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Какова ситуация на фронте?
- По данным ISW, 7 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Однако недавно они продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты имели продвижение к Волчанскому маслоэкстракционному заводу.
- Захватчики продолжили наступательные операции на Купянском, Лиманском и Северском направлениях, но не продвинулись вперед.
- Украинские силы недавно имели продвижение на направлении Константиновка – Дружковка. Также они продвинулись в районе Доброполья.
Как изменилась ситуация на фронте: карты ISW
- Зато российские войска 7 сентября продолжили наступательные операции на Покровском, Новопавловском и Великомихайловском направлениях, но не достигли никаких результатов.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на востоке Запорожской области 7 сентября.
- Россияне продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 7 сентября.
Война России с Украиной: что стоит знать о ситуации на фронте?
8 сентября украинские Силы обороны полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области.
Ранее в DeepState сообщили, что российские войска продвинулись вблизи Тернового, Январского, Сосновки и в Вороном на Днепропетровщине. А также имели продвижение в Зверевом вблизи Покровска. Кроме этого, захватчики продвинулись в Серебрянском лесничестве на Луганщине.
Тогда как украинские военные отбросили россиян в Владимировке, Разино, Новоторецке и Золотом Колодезе Донецкой области.