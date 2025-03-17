Враг атакует в направлении Купянска и вблизи Торецка: карта боевых действий 17 марта

Российская армия неустанно продолжает наступать на украинские территории. Однако Силы обороны Украины наносят отпор оккупантам.

Только за минувшие сутки на фронте произошло 112 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне 5 раз штурмовали позиции украинских войск в районах Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 российских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия вражеской армии неподалеку Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызово и в направлении Купянска и Голубовки.

Россияне атакуют вблизи Загрызово: ситуация на карте

На Лиманском направлении оккупанты совершили 10 атак. А также пытались продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Зеленой Долины и в сторону Григорьевки, Новомихайловки и Нового.

На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка россияне трижды атаковали позиции украинских войск.

На Краматорском направлении произошло 3 боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты совершили 14 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дружба.

Оккупанты атакуют Торецк: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зверево, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Новосергиевка, Успеновка, Ясеново и Андреевка.

Российская армия штурмует Покровск: ситуация на карте

На Новопавловском направлении российская армия 10 раз атаковала украинские позиции вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Шевченко.

Ситуация возле Константинополя: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 6 вражеских атак вблизи Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя.

На Ореховском направлении украинские воины отбили шесть российских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и в районе Жеребянки.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.

На Курском направлении за минувшие сутки произошло 14 боевых столкновений. Россияне нанесли 11 авиационных ударов, сбросили 18 управляемых бомб и осуществили 289 артиллерийских обстрелов, 12 из них – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.