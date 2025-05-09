Более 150 боестолкновений и многочисленные атаки на Покровском направлении: сводка Генштаба за 8 мая
- За сутки произошло 154 боевых столкновения на фронте, в частности многочисленные атаки на разных направлениях: Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Ореховском, Приднепровском и Курском.
- Украинские силы отбили многочисленные атаки, обезвредив оккупантов, уничтожив военную технику и повредив вражеские транспортные средства.
- На Курщине российские войска нанесли 8 авиационных ударов и осуществили 245 артиллерийских обстрелов, включая обстрелы из реактивных систем залпового огня.
Россияне продолжают пытаться продвинуться вглубь украинских территорий. Они неустанно атакуют позиции Сил обороны и пробуют наступать.
Всего за эти сутки на фронте произошло 154 боевые столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая сейчас ситуация на фронте
- На Харьковском направлении в течение дня украинские войска отбили четыре атаки россиян в районе Волчанска.
- На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре штурма в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
- На Лиманском направлении российские военные 21 раз атаковали позиции украинских Сил обороны неподалеку населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- На Северском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки.
- На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки, из которых три продолжаются до сих пор.
- На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Крымского и Торецка.
- На Покровском направлении захватнические подразделения 55 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.
Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 407 оккупантов, 225 из них – безвозвратно; уничтожили четыре автомобиля, 19 мотоциклов, терминал спутниковой связи и антенну БпЛА; также повредили танк и пять мотоциклов противника,
– рассказывают о потерях врага в Генштабе.
- На Новопавловском направлении россияне 25 раз атаковали вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного и Бурлацкого. Двадцать четыре атаки удалось отбить. Впрочем, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- На Ореховском направлении украинские военные отбили три вражеских штурма в районе Степного и Щербаков.
- На Приднепровском направлении оккупанты совершили пять неудачных попыток продвинуться вперед.
- На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 16 атак российских захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес 8 авиационных ударов с применением 11 управляемых бомб, а также совершил 245 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности три – из реактивных систем залпового огня.
В Генштабе добавляют, что в течение суток россияне нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применив одну ракету и 25 КАБ. А также привлекли для поражения 830 дронов-камикадзе и осуществили 2685 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.