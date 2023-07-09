Россия не достигла ни одной поставленной цели за 500 дней полномасштабной войны, – ISW

Прошло 500 дней с того момента, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российские военные намеревались захватить Киев "за три дня", но не достигли ни одной из намеченных целей.

Аналитики подчеркнули, что Украина отстояла свою независимость от России, но перед ней стоит важнейшая задача – деоккупация территорий.

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Украина отражала атаки и освобождала свои земли

В Институте изучения войны заявили, что Украина сумела противостоять России благодаря "решительному и умелому" украинскому сопротивлению. Именно он, считают аналитики, помог украинцам отразить серию наступлений, в частности, на Киев. Также украинские воины смогли освободить Сумскую и Черниговскую области и части Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, временно захваченные российскими войсками.

В ISW отметили, что украинские силы захватили и сохранили инициативу и проводят контрнаступательные операции на большей части фронта, при этом российские силы почти полностью сосредоточены на попытках удержать захваченные украинские земли.

С помощью Запада Украина обеспечила свою независимость, но перед ней стоит важнейшая задача – освобождение стратегически важной территории, которая все еще находится под контролем России,

– отметили в Институте изучения войны.

Украина продолжает идти в контрнаступление

В Институте изучения войны добавили, что 8 июля украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта:

7 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала о продвижении более чем на километр южнее Бахмута.

Украинские военные источники, как отмечается в анализе, сообщали о наступательных операциях на бердянском и мелитопольском направлениях.

Также аналитики ссылаются на российские источники, которые утверждают, что украинские военные якобы вели наступательные операции в западной части Донецкой и Запорожской областей.

ISW по-прежнему считает, что контрнаступление направлено на истощение российских сил и сохранение боевой мощи Украины за счет медленного продвижения,

– говорится в отчете.

К слову, заместитель министра обороны США по политике Колин Каль 7 июля отметил, что нынешние украинские операции по всему фронту являются "началом середины" более широкого контрнаступления. Поэтому "слишком рано судить", как продвигаются украинские войска.