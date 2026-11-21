Украина освободила 204 квадратных километра территории, – обзор ситуации на фронте от ISW
Вооруженные силы Украины сумели освободить ряд населенных пунктов на севере Харьковской области. Российские войска продолжают наступление, однако не добиваются успехов.
Об этом сообщает ISW.
Какова ситуация на фронте?
В Харьковской области россияне планировали провести атаку вдоль линии Артильное-Вильгуватка и линии Волчанск-Белый Колодезь. Оккупанты хотели замкнуть окружение вблизи Приколотного. Однако украинская операция "Медвежья ловушка" помогла сорвать планы врага и освободить территорию к северу и северо-востоку от Великого Бурлука.
Украинское подразделение, действовавшее на этом направлении, 20 ноября сообщило, что в рамках операции освободили более 200 квадратных километров и 14 населенных пунктов к северу и северо-востоку от Великого Бурлука. Речь идет о: Комисарове, Широком, Черном, Нефедовке, Шевьяковке, Водяном, Довгеньке, Зарубинке, Устиновке, Ивашкино, Анискино, Вильхуватке, Довжанку и Чугуновке.
Российские войска продолжали наступательные операции к северу от Харькова 19 и 20 ноября, но не продвинулись вперед. Украинские силы продолжают контролировать восточную часть Купянска. Более года назад россияне утверждали, что полностью захватили город.
Источники утверждали, что 20 ноября оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции в направлении Боровой, однако ISW не зафиксировал доказательств продвижения.
В Донецкой области российские войска продолжали наступательные операции на Лиманском направлении 19–20 ноября, однако не продвинулись вперед. В то же время украинские войска контратаковали к востоку от Лимана.
Также не принесли результата и российские наступательные операции к востоку и северо-востоку от Славянска, а также в пределах и к западу от Константиновки. Зато Силы обороны недавно сумели продвинуться в южной части Доброполья и удерживают позиции к юго-западу от города.
В Днепропетровской области российские военные корреспонденты утверждают, что 20 ноября оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции к северу и северо-востоку от Новопавловки, однако ISW не обнаружило доказательств этого. В то же время украинские военные контратаковали к югу от Новопавловки.
Силы обороны недавно продвинулись к востоку от Александровки.
Российские войска продолжали наступательные операции на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области, однако не смогли продвинуться, поскольку украинские войска контратаковали в этом районе.
Источники обеих сторон не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 20 ноября.
Обзор фронта от ISW / Инфографика ISW
Напомним, что спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что украинская армия за годы полномасштабной войны существенно изменилась. По его словам, сегодня Украина имеет одну из лучших армий в мире.