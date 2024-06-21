Три сирены и два обстрела: россияне ночью атаковали Кировоградскую область ракетами

Враг несколько раз за ночь обстрелял Кировоградскую область. Официально о последствиях ударов пока не сообщали.

Поздно вечером 20 июня взрывы раздавались в Харькове.

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Что известно об атаке по Кировоградщине в ночь на 21 июня

Запорожская, Днепропетровская области – ракетная опасность!

– написали в Воздушных силах около часа ночи.

Через несколько минут к упомянутым областям присоединились Николаевская, Черкасская и Кировоградская области.

В 1:22 крылатые ракеты с Юга летели курсом на Кропивницкий, как предупредили в ВС. А около четырех утра зафиксировали ракету с Юга через Николаевскую область курсом на Кировоградскую.

Отбой объявили в 4:22.

Данные от мониторинговых групп

Мониторинговые каналы предположили, что это были ракеты Х-59, две из которых направлялись на Кропивницкий, а одна – на пригород Кривого Рога. Телеграм-канал "Николаевский Ванек" заметил, что ракеты пускал новейший истребитель Су-57.

Некоторые мониторы написали, что в половине второго ночи в Кривом Роге раздались взрывы.