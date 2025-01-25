Непрерывные атаки на позиции ВСУ, более 200 боестолкновений: карта боевых действий 25 января

Ситуация на фронте остается сложной. Враг, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Силы обороны сдерживают натиск захватчиков, нанося врагу значительные потери.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 211 боестолкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера состоялось 14 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Двуречного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 16 раз. Враг пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Копанки, Зеленая Долина и Торское.

На Краматорском направлении захватчики 43 раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочок, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы.

Враг 43 раза атаковал на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении агрессор совершил 20 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 88 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Мирноград, Шевченко, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

ВСУ остановили 88 штурмовых действий противника: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 3 атаки в направлении Константинополя.

На Ореховском направлении вражеские силы 4 раза штурмовали позиции ВСУ в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили 3 наступательных действия врага

На Северском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки противник нанес 38 авиаударов, сбросив при этом 50 КАБ, совершил 436 обстрелов, в том числе 15 из РСЗО . Украинские защитники отбили 14 штурмовых действий захватчиков.