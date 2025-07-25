Сырский заявил, что ВСУ сохраняют потенциал для разгрома наступательных группировок врага

Российские войска неустанно пытаются продвигаться вглубь Украины. Страна-агрессор мобилизовала максимальное количество ресурсов для реализации своих планов на фронте.

Однако украинские войска сохраняют потенциал для разгрома наступательных группировок врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что сказал Сирский о ситуации на фронте?

После разговора с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что они подробно рассмотрели ситуацию на передовой.

По его словам, россияне мобилизовали максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих агрессивных планов. Однако союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед украинской армией.

В то же время украинская армия сохраняет конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок противника,

– заявил Сырский.

Отметим, что ранее бойцы ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации в их зоне ответственности. По их словам, россияне пытаются развивать наступление на Покровском направлении, атакуют на Купянском, Лиманском, Торецком и других ключевых направлениях.

Однако украинские военные отражают атаки оккупантов и принимают меры, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.