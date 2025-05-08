Достали "крылышки" для КАБов: как "ТРВ-инжениринг" помогла успешно наступать оккупантам

24 Канал выпустил расследование о российском военно-промышленном комплексе. Там уделено внимание корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Об этом говорится в материале 24 Канала "Промышленность террора: сколько ракет Х-101 планирует произвести Россия в 2025 году․ Расследование".

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Какова роль "ТРВ-инжениринг" в войне против Украины

Эта частная компания в структуре холдинга КТРВ отвечает за обеспеченность всех заводов корпорации деталями и комплектующими. Ее работники занимаются логистикой, оформлением договоров, а еще обходом санкций при приобретении иностранных комплектующих.

Чтобы понять роль этой компании в войне против Украины, достаточно взглянуть в закрытые данные по финансовой отчетности "ТРВ-инжениринг". Так, стоимость реализованных товаров за 2022 и 2023 годы выросла почти в 7 раз. Например, когда в Кремле поняли, что планирующие авиабомбы (УМПБ Д30-СН как отдельный боеприпас, а также ФАБы с установленными модулями планирования и коррекции) могут стать главным оружием для продвижения оккупантов на фронте, корпорация "Тактические ракетные вооружения" начала производить модули УМПК для преобразования обычных бомб в планирующий боеприпас. Российские предприятия могли массово производить все необходимые детали для этого, однако изготавливать сервоприводы оказались не способны.

В Украине принято называть КАБами боеприпасы с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Справка. Сервопривод – это устройство в системах автоматического регулирования или дистанционного управления, которое за счет энергии вспомогательного источника осуществляет механическое перемещение регулирующего органа в соответствии с получаемыми от системы управления сигналами.

Как раз-таки "ТРВ-инжениринг" получила самые сложные в закупке части модулей – те, благодаря которым у боеприпаса раскрываются крылья. Через три фирмы-"прокладки" компания нашла в Китае устройства для переоборудования авиабомб. И обеспечила продвижение россиян на поле боя.