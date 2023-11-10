Война в точке невозвращения: у Зеленского рассказали, к чему готовиться в 2024 году

Михаил Подоляк рассказал, к чему в Офисе Президента готовятся в 2024 году. Приоритетом является немного скорректировать тактику.

Подоляк отметил, что Россия уже прекрасно понимает: если рухнет линия фронта, то ее "элита" перестанет существовать. Как и сама Россия в политическом виде. Страна-террорист переживет такой этап, как это было в 1991 году. В то же время взаимные внутренние претензии будут гораздо сильнее.

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Если Украина не обеспечит поражение России, война просто заморозится. Тем временем украинское государство будет постоянно находиться под внешним давлением. Страна-террорист будет вкладывать большие ресурсы в теракты и конфликты.

Война находится в точке невозвращения. Поэтому у нас на 24-й год, ну, и на конец 23-го, абсолютно четкое понимание, что нужно: первое – кое-что скорректировать тактику с учетом ресурсов, которые Россия тратит. Несколько скорректировать стратегию с учетом оставшихся доминантных преимуществ, которые есть в России, чтобы эти преимущества были ликвидированы,

– подчеркнул Подоляк.

Контрнаступление – продолжается

Подоляк отметил, что контрнаступление героев ВСУ продолжается. В частности, Украина наступает на Запорожском, Южном и Бахмутском направлениях. Украинские герои узнали много нового и необходимого.