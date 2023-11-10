Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что может ускорить наше вступление в Европейский Союз. Кроме того, он заинтриговал и "фундаментальными решениями" США о помощи Украине.

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Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали, как Россия пытается "рассорить" Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Подробности – читайте по ссылке.

Россия хочет переговоров с США: что может предложить

Дмитрий Песков рассказывает, что Россия готова к началу переговоров с США. Интересно только, о чем они собираются говорить с Соединенными Штатами и пойдут ли на этот диалог в США?

Сложный вопрос, потому что этот вопрос все же касается Соединенных Штатов, и они сами решают (вести ли переговоры с Россией – 24 Канал) с точки зрения глобальных процессов, в которых США непосредственно участвуют.

Для США речь идет не только о войне в Украине, для них сегодня еще много вызовов. Но эти призывы России бесполезны, ведь она не может ничего предложить.

Россия – это страна, которая не будет соблюдать какие-либо договоренности. Это страна, не имеющая никакой ценности с точки зрения технологического развития, в том числе и военных технологий. Россия сегодня не имеет существенного влияния на какие-либо процессы в тех или иных регионах, как это было в прошлом.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

За исключением разве определенных влияний на Центральную Африку, где они периодически устраивают мятежи. Скажем, на Нигер, Буркина-Фасо, Мали или Южный Судан. Но это не существенное влияние, и его никак нельзя отрегулировать дипломатическими договоренностями.

Россия не изменит поведение, которое демонстрирует в последние 10 или даже 15 лет, если не пойдет на трансформацию (своей политической системы – 24 Канал). Все будет по-прежнему:

вмешательство в политические процессы (других государств – 24 Канал);

финансирование атаки на европейское пространство через совершенно неконтролируемые, а также и контролируемые миграционные давления;

финансирование ультраправой сети, всех этих харизматичных политиков, говорящих: "давайте там перейдем к политике изоляционизма";

финансирование огромных и мощных пропагандистских программ, которые, кстати, она сейчас активно спонсирует в той же Латинской Америке или Азии.

Россия в это будет вкладывать большие деньги, и это не изменится. О чем тогда вести переговоры с ней?

Россия хочет подтвердить свою индульгенцию на право убивать безнаказанно. Они совершили десятки политических убийств в разных странах мира, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. Они достаточно активно использовали эту индульгенцию. Сегодня они масштабировали убийства, убивают гражданское население десятками тысяч.

Я просто хочу понять, на что рассчитывает Россия. Они приходят и говорят: "мы убийцы, мы всех убиваем, хотим получить от вас индульгенцию". Но что же они дадут миру? Гарантию, что они будут убивать не 100 тысяч, а 99,9 тысяч? Это ведь нонсенс! И нам с вами приходится повторять эти прописные истины по поводу настоящих целей России раз за разом и для украинского политического пространства, и для глобального.

И почему у Украины и, кстати, у Соединенных Штатов, нет никакого шанса получить правильный переговорный процесс с Россией. По крайней мере, пока там доминируют субъекты типа Николая Патрушева или Владимира Путина. Я ставлю во главу угла именно Патрушева, потому что дееспособность самого Путина вызывает вопросы.

О возможности начать переговоры по вступлению в ЕС

Несмотря на это, переговоры в Украине будут, но это будут переговоры с Европейским Союзом. И возможно это очень не скромно с нашей стороны, но все же мне кажется, что именно Украина стала той движущей силой, которая подтолкнула к Европейскому Союзу и Молдову, и Грузию.

Расставим здесь коротко акценты, чтобы было ясно – это не просто бюрократические заявления. Евросовету еще предстоит начать эти переговоры, а затем присоединятся и правительства стран-членов европейского сообщества. Однако я бы выделил три фундаментальных направления, что означает решение Европейской комиссии о возможности начать политическую процедуру под названием переговоры:

полное признание субъектности Украины после 32 лет нашей независимости. Это признание Украины как несоветского государства, не имеющего никакого отношения к России или постсоветскому пространству. И это круто, что мы признаны европейским народом, который абсолютно синхронизирован в своих ценностях с европейскими сообществами;

после 32 лет нашей независимости. Это признание Украины как несоветского государства, не имеющего никакого отношения к России или постсоветскому пространству. И это круто, что мы признаны европейским народом, который абсолютно синхронизирован в своих ценностях с европейскими сообществами; для нас очень важно, что решение Еврокомиссии зафиксировало наше будущее : где мы будем завтра? для чего мы сегодня здесь? То есть, мы больше не находимся в хаосе, и это очень важно. Мы фиксируем свое завтра;

: где мы будем завтра? для чего мы сегодня здесь? То есть, мы больше не находимся в хаосе, и это очень важно. Мы фиксируем свое завтра; через Украину будут переформатироваться институты ЕС. Там будут другие, более адаптированные к современному миру безопасностные и экономические правила. То есть мы переформатируем те возможности, в которых мы сами будем жить после окончания этой войны. Мы в целом переформатируем эпоху нестабильности и смуты, в которой сегодня находится мир.

Что может ускорить вступление Украины

У вас есть ответ на вопрос, когда Украина станет полноценным членом ЕС?

Во-первых, я напомню слова Урсулы фон дер Ляйен, что вступление Украины не обязательно растянется до 2030 года. Я все же напомню, что многое зависит от финала войны. Тогда многие процессы будут ускорены, ведь будет гораздо проще вести переговорные процессы с национальными правительствами ряда стран.

Украина имеет силы победить в войне против империи. И поэтому у нас будет точно возможность ускорить решение о своем будущем после того, как мы разорвем эту империю. Я не сомневаюсь, что Украина сделает все быстро, эффектно и будет иметь конкурентное государство, адаптированное для борьбы на глобальном или европейском экономическом рынке.



Вступление Украины в ЕС сильно зависит от финала войны / Фото 24 Канала

Это произойдет потому, что мы захотим доказать свое лидерство после войны. Я очень и очень оптимистично на все это смотрю. Более того, мне кажется, что Украина даст второе дыхание и Европейскому Союзу в целом.

Потому что, когда вы создали определенный союз, а затем он зарастает бюрократией и становится все медленнее в принятии своих решений. Тогда приходит такое государство как Украина, желающее доказать свое лидерство, и все меняется. Мы перепишем конец истории к началу истории.

Главное, чтобы после финала войны не было такого, что, мол, вы молодцы и победили этого "дракона", но смотрите, этот пункт нужно еще, этот пункт нужно еще, и здесь нужно также вам подтянуть.

Это очень важный вопрос. Мы выполнили все требования сегодня, чтобы Еврокомиссия приняла это решение. Даже во время войны мы выполняем то, что нужно с точки зрения реформирования. Да, это еще не финал. Далее есть другой пакет относительно закона о лоббизме и увеличении количества антикоррупционных органов и качества их работы.

Это уже другой этап. Мы проделали работу и она признана. После этого Европейская комиссия приняла решение советовать начать политические переговоры (о вступлении Украины в ЕС – 24 Канал). После этого параллельно будет зафиксировано начало политических переговоров. А Украина будет дальше выполнять другие трансформационные процессы.

Почему это нам нужно? Потому что если мы уже стремимся стать членом Европейского Союза, то должны создать для этого максимально конкурентное государство, которое будет отвечать принципиальным моментам конкуренции именно в Европейском Союзе. И мы в этом заинтересованы.

Я вижу перемену в мышлении политических элит стран-партнеров. Они иначе воспринимают Россию, иначе воспринимают Украину, иначе воспринимают эти процессы. Это не то, что было до начала полномасштабного вторжения. Благодаря этому запускаются бюрократические механизмы в этих странах, и когда они уже запущены, тогда их невозможно остановить.

Западные политические элиты зашли в этот путь, который называется "Украина будет неотделимой частью единого экономическо-европейского пространства", и это уже не остановить. Это решение политические элиты уже внутренне приняли для себя.

Помните эту "феерическую конструкцию", мол, мы для вас дверь открыли, но не сказали, что там стекло стоит? Сегодня это не так, сегодня нам говорят, что дверь открыта, и мы точно уже заходим.

В ближайшее время США примут фундаментальное решение

В Соединенных Штатах сказали, что 96% средств, предусмотренных на помощь Украине, в настоящее время использовано. Осталось 4%. Что будет дальше? Потому что помощь для Израиля вроде бы согласовали, но заблокировали без Украины.

Джон Кирби (координатор Совета нацбезопасности Белого дома – 24 Канал) говорит о 96% или если в цифрах – это 1,1 миллиарда долларов, которые остались на все виды помощи: военную, гуманитарную и т.д. Это вопрос внутренней политической дискуссии.

Джон Кирби говорит для того, чтобы актуализировать эту тему и подчеркнуть, что есть исполнительная власть, которая четко фиксирует, сколько осталось денег на все проекты по поддержке Украины. Это не только те проекты, которые связаны с военной помощью. Это вообще на всю работу, которую Соединенные Штаты годами или десятилетиями вели с нашим государством.

Таким образом, господин Кирби показывает, что для Соединенных Штатов важно продолжить свою работу по поддержке демократии в Украине. Я сейчас даже не о войне говорю. Соединенные Штаты абсолютно осознают, что они хотят оставаться глобальным лидером. Они для себя выбрали определенные направления работы. В частности, демократизация ряда стран, а именно бывшего Советского Союза.

Это значит, что нужно ускорить принятие фундаментальных решений – объем помощи Украине. Совершенно четко зафиксировано, что они рассматривают помощь Украине и Израилю в рамках единого пакета, потому что понимают последовательность действий. И понимают, кто есть кто в том, что сегодня происходит в мире.

Если мы помогаем Израилю, но Россия остается с такими возможностями влияния и Украина не выиграет войну, то проблема Ближнего Востока не будет решена, и это станет очень длинным затратным проектом.

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Они сегодня проведут внутреннюю дискуссию один раз, затем второй. Сенат заблокировал решение Конгресса, предлагает другое. В то же время, команда Джо Байдена также предлагает решение.

Думаю, в ближайшие дни они выйдут на фундаментальное решение о необходимости разблокировать все виды помощи Украины, не только военной. Ведь есть немало помощи, которую они десятилетиями оказывали Украине.