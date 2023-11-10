Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що може пришвидшити наш вступ до Європейського Союзу. Крім того, він заінтригував і "фундаментальними рішеннями" США щодо допомоги Україні.

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Нагадаємо, що в першій частині інтерв'ю ми розповідали, як Росія намагається "розсварити" Володимира Зеленського та Валерія Залужного. Деталі – читайте за посиланням.

Росія хоче перемовин зі США: що може запропонувати

Дмітрій Пєсков розповідає, нібито Росія готова до початку перемовин зі США. Цікаво тільки, про що вони збираються говорити зі Сполученими Штатами, і чи підуть на цей діалог у США?

Складне питання, бо це питання все ж таки стосується Сполучених Штатів, і вони самі вирішують (чи вести переговори з Росією – 24 Канал) з точки зору глобальних процесів, в яких США безпосередньо беруть участь.

Для США йдеться не тільки про війну в Україні, для них сьогодні є ще багато викликів. Але ці заклики Росії безсенсовні, адже вона не може нічого запропонувати.

Росія – це країна, яка не дотримуватиметься жодних домовленостей. Це країна, яка не має ніякої цінності з точки зору технологічного розвитку, зокрема і військових технологій. Росія сьогодні не має суттєвого впливу на якісь процеси в тих чи інших регіонах, як це було в минулому.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

За винятком хіба певних впливів на Центральну Африку, де вони періодично влаштовують заколоти. Скажімо, на Нігер, чи Буркіна-Фасо, чи Малі, чи Південний Судан. Але це несуттєвий вплив і його ніяк не можна відрегулювати дипломатичними домовленостями.

Росія не змінить поведінку, яку демонструє в останні 10 чи навіть 15 років, якщо не піде на трансформацію (своєї політичної системи – 24 Канал). Все буде, як і раніше:

втручання в політичні процеси (інших держав – 24 Канал);

фінансування атаки на європейський простір через абсолютно неконтрольовані, а також і контрольовані міграційні тиски;

фінансування ультраправої мережі, усіх цих харизматичних політиків, які говорять: "давайте там перейдемо до політики ізоляціонізму";

фінансування величезних і потужних пропагандистських програм, які, до речі, вона зараз активно спонсорує в тій же Латинській Америці чи в Азії.

Росія в це вкладатиме великі гроші, і це не зміниться. Про що саме тоді вести переговори з нею?

Росія хоче підтвердити свою індульгенцію на право вбивати безкарно. Вони вчинили десятки політичних вбивств в різних країнах світу, не тільки в Європі, а й на Близькому Сході. Вони достатньо активно використовували цю індульгенцію. Сьогодні вони масштабували вбивства, вони вбивають цивільне населення десятками тисяч.

Я просто хочу зрозуміти, на що розраховує Росія. Вони приходять і кажуть: "ми вбивці, ми всіх вбиваємо, хочемо отримати від вас індульгенцію". Але що натомість вони дадуть світу? Гарантію, що вони будуть вбивати не 100 тисяч, а 99,9 тисячі? Це ж нонсенс! І нам із вами доводиться повторювати ці прописні істини щодо справжніх цілей Росії раз за разом і для українського політичного простору, і для глобального.

І чому в України, і, до речі, у Сполучених Штатів, немає жодного шансу отримати правильний переговорний процес з Росією. Принаймні, поки там домінують суб'єкти на зразок Ніколая Патрушева чи Владіміра Путіна. Я ставлю на перше місце саме Патрушева, тому що дієздатність самого Путіна викликає питання.

Про можливість розпочати переговори щодо вступу в ЄС

Попри це переговори в Україні будуть, але це будуть переговори з Європейським Союзом. І, можливо, це дуже не скромно з нашого боку, але все ж таки, мені здається, що саме Україна стала тією рушійною силою, що підштовхнула до Європейського Союзу і Молдову, і Грузію.

Розставмо тут коротко акценти, щоб було зрозуміло – це не просто бюрократичні заяви. Єврорада ще має почати ці переговори, а потім доєднаються й уряди країн-членів європейської спільноти. Однак я виділив би 3 три фундаментальні напрямки, що означає рішення Європейської комісії щодо можливості розпочати політичну процедуру під назвою переговори:

Повне визнання суб'єктності України після 32 років нашої незалежності. Це визнання України як нерадянської держави, яка не має ніякого відношення до Росії чи до пострадянського простору. І це круто, що ми визнані як європейський народ, який абсолютно синхронізований у своїх цінностях з європейськими спільнотами;

після 32 років нашої незалежності. Це визнання України як нерадянської держави, яка не має ніякого відношення до Росії чи до пострадянського простору. І це круто, що ми визнані як європейський народ, який абсолютно синхронізований у своїх цінностях з європейськими спільнотами; Для нас дуже важливо, що рішення Єврокомісії зафіксувало наше майбутнє : де ми будемо завтра? Задля чого ми сьогодні тут? Тобто, ми більше не перебуваємо цьому в хаосі, і це дуже важливо. Ми фіксуємо своє завтра;

: де ми будемо завтра? Задля чого ми сьогодні тут? Тобто, ми більше не перебуваємо цьому в хаосі, і це дуже важливо. Ми фіксуємо своє завтра; Через Україну переформатовуватимуться інституції ЄС. Там будуть інші, більш адаптовані до сучасного світу безпекові та економічні правила. Тобто ми переформатовуємо ті можливості, в яких ми самі житимемо після закінчення цієї війни. Ми в цілому переформатовуємо епоху нестабільності та смути, в якій сьогодні перебуває світ.

Що може пришвидшити вступ України

У вас є відповідь на запитання, коли Україна стане повноцінним членом ЄС?

По-перше, я нагадаю слова Урсули фон дер Ляєн, що вступ України не обов'язково розтягнеться до 2030 року. Я все ж таки нагадаю, що багато чого залежить від фіналу війни. Тоді багато процесів буде пришвидшено, адже буде набагато простіше вести переговорні процеси з національними урядами низки країн.

Україна має наснагу перемогти у війні проти імперії. І тому ми точно матимемо можливості для того, щоб пришвидшити рішення про своє майбутнє після того, як ми розірвемо цю імперію. Я не сумніваюся, що Україна зробить все швидко, ефектно і матиме конкурентну державу, адаптовану для боротьби на глобальному чи європейському економічному ринку.



Вступ України до ЄС сильно залежить від фіналу війни / Фото 24 Каналу

Це відбудеться тому, що ми захочемо довести своє лідерство після війни. Я дуже і дуже оптимістично на все це дивлюся. Ба більше, мені здається, що Україна дасть друге дихання і Європейському Союзу в цілому.

Тому що коли ви створили певний союз, а потім він заростає бюрократією і стає дедалі повільнішим у прийнятті своїх рішень, тоді приходить така держава як Україна, яка хоче довести своє лідерство, і все змінюється. Ми перепишемо кінець історії на початок історії.

Головне, щоб після фіналу війни не було такого, що, мовляв, ви молодці й перемогли цього "дракона", але дивіться, оцей пункт треба ще, оцей пункт треба ще, і тут треба також вам підтягнути.

Це дуже важливе питання. Ми виконали всі вимоги сьогодні для того, щоб Єврокомісія прийняла це рішення. Навіть під час війни ми виконуємо те, що необхідно з точки зору реформування. Так, це ще не фінал. Далі є інший пакет щодо закону про лобізм та збільшення кількості антикорупційних органів та якості їхньої роботи.

Це вже інший етап. Ми виконали роботу й вона визнана. Після цього Європейська комісія прийняла рішення радити розпочати політичні переговори (про вступ України до ЄС – 24 Канал). Після цього паралельно буде зафіксований початок політичних переговорів. А Україна далі виконуватиме інші трансформаційні процеси.

Чому це нам потрібно? Тому що якщо ми вже прагнемо стати членом Європейського Союзу, то маємо створити для цього максимально конкурентну державу, яка відповідатиме принциповим моментам щодо конкуренції саме в Європейському Союзі. І ми в цьому зацікавлені.

Я бачу зміну в мисленні політичних еліт країн-партнерів. Вони інакше сприймають Росію, інакше сприймають Україну, інакше сприймають ці процеси. Це не те, що було до початку повномасштабного вторгнення. Завдяки цьому запускаються бюрократичні механізми в цих країнах, і коли вони вже запущені, то тоді їх неможливо зупинити.

Західні політичні еліти зайшли в цю колію, яка називається "Україна буде невіддільною частиною єдиного економічно-європейського простору", і це вже не зупинити. Це рішення політичні еліти внутрішньо вже прийняли для себе.

Пам'ятаєте цю "феєричну конструкцію", мовляв, ми для вас двері відчинили, але не сказали, що там скло стоїть? Сьогодні це не так, сьогодні нам говорять, що двері відкриті, і ми точно вже заходимо.

Найближчим часом США ухвалять фундаментальне рішення

У Сполучених Штатах сказали, що 96% коштів, передбачених на допомогу Україні, наразі використано. Залишилося 4%. Що буде далі? Тому що допомогу для Ізраїлю ніби погодили, але заблокували без України.

Джон Кірбі (координатор Ради нацбезпеки Білого дому – 24 Канал) говорить про 96% або якщо в цифрах – це 1,1 мільярда доларів, які залишились на всі види допомоги: військову, гуманітарну тощо. Це питання внутрішньої політичної дискусії.

Джон Кірбі говорить для того, щоб актуалізувати цю тему та підкреслити, що є виконавча влада, яка чітко фіксує, скільки залишилося грошей на всі проєкти щодо підтримки України. Це не лише ті проєкти, які пов'язані з військовою допомогою. Це взагалі на всю роботу, яку Сполучені Штати роками чи десятиріччями вели з нашою державою.

У такий спосіб пан Кірбі показує, що для Сполучених Штатів важливо продовжити свою роботу щодо підтримки демократії в Україні. Я зараз навіть не про війну кажу. Сполучені Штати абсолютно свідомі того, що вони хочуть залишатись глобальним лідером. Вони для себе обрали певні напрямки роботи. Зокрема, демократизація низки країн, а саме колишнього Радянського Союзу.

Це означає, що треба пришвидшити прийняття фундаментальних рішень – обсяг допомоги Україні. Абсолютно чітко зафіксовано, що вони розглядають допомогу Україні та Ізраїлю у межах єдиного пакета, тому що розуміють послідовність дій. І розуміють, хто є хто в тому, що сьогодні відбувається у світі.

Якщо ми допомагаємо Ізраїлю, але Росія залишається з такими можливостями впливу та Україна не виграє війну, то тоді проблема Близького Сходу не буде вирішена, і це стане дуже довгим затратним проєктом.

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Вони сьогодні проведуть внутрішню дискусію один раз, потім другий. Сенат заблокував рішення Конгресу, пропонує інше. Водночас команда Джо Байдена також пропонує рішення.

Думаю, найближчими днями вони вийдуть на фундаментальне рішення про необхідність розблокувати всі види допомоги України, не тільки військової. Адже є чимало допомоги, яку вони десятиріччями надавали Україні.