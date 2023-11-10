Подоляк зауважив, що Росія вже прекрасно розуміє: якщо обвалиться лінія фронту, то її "еліта" перестане існувати. Як власне і сама Росія у політичному вигляді. Країна-терористка переживе такий етап, як це було у 1991 році. Водночас взаємні внутрішні претензії будуть набагато сильнішими.

Зверніть увагу Ці процеси вже не зупинити: інтерв'ю з Подоляком про історичне рішення Єврокомісії

Якщо ж Україна не забезпечить поразки Росії, війна просто заморозиться. Тим часом українська держава постійно перебуватиме під зовнішнім тиском. Країна-терористка вкладатиме великі ресурси у теракти та конфлікти.

Війна перебуває в точці неповернення. Тому в нас на 24-й рік, ну і на кінець 23-го абсолютно чітке розуміння, що потрібно: перше – дещо скоригувати тактику з урахуванням тих ресурсів, які Росія витрачає. Дещо скоригувати стратегію з урахуванням тих домінантних переваг, які залишилися, які є в Росії, щоб ці переваги були ліквідовані,

– наголосив Подоляк.

Контрнаступ – триває

Подоляк наголосив, що контрнаступ героїв ЗСУ триває. Зокрема, Україна наступає на Запорізькому, Південному та Бахмутському напрямках. Українські герої дізналися багато нового та необхідного.