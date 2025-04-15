Враг штурмует возле Торецка и на Покровском направлении: вечерняя сводка Генштаба за 15 апреля

Российская армия неустанно пытается захватить украинские территории. Однако Силы обороны наносят мужественный отпор оккупантам.

Только за эти сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Купянском направлении вражеские войска пытались идти вперед в направлении Новой Кругляковки и Загрызово, где украинские защитники остановили три российских атаки.

На Лиманском направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Новомихайловки, Твердохлебово, Надежды и в направлении Нового, Зеленой Долины и Григорьевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупационных войск вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны вблизи Часового Яра, Предтечиного и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 16 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка. Все вражеские атаки успешно отражены нашими защитниками.

На Покровском направлении враг пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий оккупантов, еще 6 боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 200 оккупантов, из них 99 – безвозвратно. Также уничтожено 9 единиц автомобильной техники, три мотосредства, 15 БпЛА, девять пунктов управления БпЛА, станцию РЭБ и станцию спутниковой связи. К тому же повреждены четыре автомобиля, три мотоцикла, одна самоходная артиллерийская установка россиян,

– рассказывают о потерях россиян в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону украинских военных в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Свободное Поле и в направлении Одрадного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении россияне нанесли авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили один вражеский штурм в районе Каменского. Россияне также нанесли авиаудар по Новоданиловке.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку врага приблизиться к украинским позициям.

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боев, один из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес 32 авиационных ударов, сбросив 56 управляемых бомб, и совершил 358 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях россияне не проводили наступательных действий.