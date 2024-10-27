ВСУ дронами уничтожили вражеские БТР в Донецкой области и остановили наступление врага: видео боя
Оккупанты штурмуют позиции ВСУ в Донецкой области, но получают по зубам. В Нацгвардии рассказали, что штурм врагу не удался, потому что по захватчикам отработали FPV-дроны.
Центральное территориальное управление Национальной гвардии Украины показало видео уничтожения вражеской техники на Донецком направлении. Согласно отчету Генштаба на утро 27 октября, на Покровском и Кураховском направлении защитники отбили по более 40 атак россиян.
Смотрите также КНДР воюет с Украиной: у Зеленского заявили о новом этапе конфликта
ВСУ уничтожают технику оккупантов на Донецком направлении
Несколько единиц техники пытались прорваться в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области, однако попытка штурма была остановлена Силами обороны,
– написали в Нацгвардии.
FPV-дроны батальонной группы Центрального оперативно-территориального объединения попадают в БТР противника: смотрите видео
Золотая Нива в Донецкой области на карте Deep State
Ситуация на Донбассе
В Донецкой области враг сосредоточился на захвате Селидово. Часть уже оккупировали, и теперь пытаются полностью окружить город. О значении этого населенного пункта читайте здесь.