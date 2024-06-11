Мы не оставим в наследство эту войну, а завершим ее на условиях Украины, – Зеленский
11 июня 2024, 18:12Читати новину українською
Украина не оставит в наследство потомкам войну с Россией. Она намерена завершить ее на своих условиях.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский отметил во время выступления в Бундестаге, информирует 24 Канал.
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Украина завершит войну с Россией на своих условиях
Мы не оставим ее (войну – 24 Канал) в наследство после себя. Мы завершим эту войну. Мы завершим ее в интересах Украины и в интересах всей Европы. Всех нас. И всех, кто будет после нас,
– отметил гарант Украины.
Зеленский отметил, что Украина завершит войну на своих условиях.
"Условиях, которые понятны любому человеку на этой земле", – добавил украинский лидер.
Какое самое большое стратегическое преимущество России: что сказал Зеленский
- Главное во всех украинских успехах, по мнению президента – это умение лишать врагов того или иного преимущества.
- Зеленский отметил, что по состоянию на теперь, самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной – это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор, который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти разрушать жизнь украинцев в наших городах и селах.
- Президент добавил, что только управляемых авиабомб ежедневно на головы украинцев падает до сотни. В воскресенье было 80 КАБов, в понедельник 95 КАБов. Это, по его мнению, безумное и разрушительное давление. Также надо добавить ракеты и ударные дроны.
- По словам украинского гаранта, пока мы не лишим Россию наносить такие удары, у Путина не будет настоящего интереса искать честный мир. У него и дальше будет иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все, что дает жизни основу и защиту. ПВО, по мнению украинского президента – это ответ на российские действия.