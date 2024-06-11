Мы не оставим в наследство эту войну, а завершим ее на условиях Украины, – Зеленский

Украина не оставит в наследство потомкам войну с Россией. Она намерена завершить ее на своих условиях.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский отметил во время выступления в Бундестаге, информирует 24 Канал.

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Украина завершит войну с Россией на своих условиях

Мы не оставим ее (войну – 24 Канал) в наследство после себя. Мы завершим эту войну. Мы завершим ее в интересах Украины и в интересах всей Европы. Всех нас. И всех, кто будет после нас,

– отметил гарант Украины.

Зеленский отметил, что Украина завершит войну на своих условиях.

"Условиях, которые понятны любому человеку на этой земле", – добавил украинский лидер.

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