Враг запустил 2 ракеты Х-31А на порт Очакова: самое важное о ситуации на Юге

Военная ситуация на Юге остается сложной, но контролируемой. Вдоль линии столкновения продолжаются бои.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что приоритетными остаются тактика контрбатарейной борьбы, ракетно-артиллерийские и авиационные удары. Такие действия применяют по позициям на линии столкновения и по тыловым районам.

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Воздушная разведка и обстрелы врага

Наши воины сообщили, что российские оккупанты ведут воздушную разведку наших позиций, объектов критической и стратегической инфраструктуры, логистических и транспортных узлов. БпЛА врага также поражают наши позиции.

За 15 сентября россияне обстреляли из авиации наши позиции трижды и нанесли 4 ракетных удара по мирным населенным пунктам.

По направлению Черного моря вражеский Су-30 совершил пуск двух крылатых ракет Х-31А по портовой инфраструктуре Очакова. Без жертв.

По данным ОК "Юг", после обеда враг крылатой ракетой "Искандер" атаковал на Криворожье один из объектов промышленной инфраструктуры. Люди не пострадали. Уже через несколько часов враг дважды атаковал критическую инфраструктуру Криворожского района, чтобы спровоцировать чрезвычайную ситуацию. Также:

Ракетными ударами Х-22 и "Кинжал" атаковали россияне гидротехнические сооружения. Оперативная ликвидация последствий атаки была обеспечена соответствующими службами. Обошлось без пострадавших.

Из тяжелой артиллерии россияне обстреляли Зеленодольскую общину. В Великой Костромке повреждены несколько жилых домов. Потерпевших среди гражданского населения нет.

Также из акватории Черного моря враг направил по Одесщине крылатую ракету морского базирования "Калибр". Силы ПВО уничтожили ее в воздухе.

Потери врага

Наша авиация за 15 сентября нанесла 9 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, боеприпасов в Бериславском районе. Также ударили по Каховскому мосту, по 5 понтонным переправам возле Дарьевки, Садового, Новой Каховки.

Потери врага составляют:

71 человек,

5 танков,

14 единиц другой автобронетехники,

реактивная система залпового огня "Град",

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С",

самоходная артустановка "Гвоздика",

зенитная самоходная установка "Шилка",

2 гаубицы "Мста-Б",

2 120-миллиметровых миномета.

В ОК "Юг" отметили, что 13 вражеских кораблей продолжают маневры вдоль крымского побережья, укрываясь от шторма и возможных поражений оружием Сил обороны. В то же время держит наготове 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель, на бортах которых 28 "Калибров".

Украине нужна ПВО

Чтобы противостоять российским обстрелам и атакам, нам нужна мощная ПВО. Об этом говорил президент Владимир Зеленский.

После встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он подчеркнул, что закрытое небо было бы главным фактором безопасности в Украине.

Он надеется, что США и Германия выполнят свои обязательства. Они обещали поддержку в противовоздушной обороне.

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