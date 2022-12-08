История повторяется, – Папа Римский сравнил Россию с нацистской Германией

Папа Римский в очередной раз вспомнил о войне в Украине. Эту тему он затронул во время своей еженедельной общей аудиенции в среду, 7 декабря.

Во время нее Франциск решил сопоставить действия России с нацистской Германией. Речь идет о временах Второй мировой войны, когда немцы сознательно уничтожали евреев.

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Путин и Гитлер делали одно и то же

В своей речи Папа Римский подчеркнул, что сегодня повторяется история Второй мировой войны. Этот тезис он озвучил перед польскими паломниками. Они присутствовали на мероприятии, организованном Центром католически-еврейских отношений Люблинского католического университета в Польше.

Пусть память об этом ужасном событии (операции "Рейнгард" – 24 канал) пробудит у всех нас решительность и действия ради мира... А история повторяется. Мы видим сейчас, что происходит в Украине,

– подчеркнул Франциск.

Отметим, что соответствующее мероприятие посвятили годовщине операции "Рейнгард". Речь идет о плане уничтожения польских евреев. Ее нацисты воплощали в жизнь на протяжении 1942 и 1943 годов.

Тогда, по оценкам исследователей, в лагерях Белжец, Собибор и Треблинка погибли около 1,7 миллиона евреев. Кроме того, там же убили поляков, ромов и советских военнопленных, но их количество доподлинно неизвестно. Их всех нацисты либо расстреливали, либо морили голодом.

Заявления Папы Римского становятся все более решительными

Ранее Папа Римский гораздо более аккуратно подходил к вопросу войны, развязанной Россией в Украине. Франциск пытался искать что-нибудь хорошее в россиянах. Но в последнее время он стал более резким к стране-агрессорке.

К примеру, в ноябре он отметил, что украинцы страдают от "мученичества агрессии". Последствия войны, развязанной Россией, он сравнил с "ужасным геноцидом" 1930-х годов. Временами, когда безумный диктатор Сталин уморил голодом миллионы наших земляков.

Добавим, что накануне мэр Львова Андрей Садовой лично встретился с Папой Римским в Ватикане. Глава городского совета подарил Франциску крест с осколком российской ракеты. Заметим, что этот осколок был извлечен из тела 13-летней Насти во время операции.