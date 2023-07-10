Ракетный удар по Николаеву: хронология 502 дня войны

В Украине уже 502 день идет война, которую начала Россия против Украины. Вооруженные Силы Украины продолжают прилагать титанические усилия, чтобы выгонять врага с нашей страны.

О том, какая ситуация на поле боя и в дипломатии накануне саммита НАТО в Вильнюсе читайте в тексте 24 Канала.

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Генштаб ВСУ рассказал, что Россия сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.Кроме того, наша авиация нанесла один удар по району сосредоточения личного состава противника. Также подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 станции радиоэлектронной борьбы россиян.Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что оккупанты давят на людей, чтобы те получили российские паспорта. Также россияне начали готовить первые экспериментальные списки депортированных людей. Об этом они уже объявили во временно оккупированном Геническом районе Херсонской области.Джо Байден и Эрдоган побеседовали перед саммитом НАТО. Лидеры стран также договорились встретиться на саммите НАТО в Вильнюсе. В то же время, они обсудили предстоящую встречу, особое внимание уделили вступлению Швеции в Альянс, а также поддержке Украины.Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что враг мог атаковать область ракетой С-300. Был зафиксирован один "прилетевший" пуск. Отбой воздушной тревоги раздался в 01:38. Других деталей пока нет.