Взрывы в России, атака "Шахедами" по украинским городам: хронология 1346 дня войны
Россия продолжает полномасштабную войну против Украины уже 1346 дней. Страна-террорист ежедневно обстреливает украинские мирные города и инфраструктуру, поэтому получает ответные удары по своим НПЗ.
О главных событиях этого дня, значимые заявления об Украине со всего мира, обновление ситуации на фронте и успехи ВСУ – собирает 24 Канал.
Смотрите также В результате украинских атак сокращение переработки нефтепродуктов в России достигает 20%, – ГУР
Какие главные события 31 октября?
Согласно видео местных жителей, в Владимире беспилотники попали в промышленный объект. Вероятно попадание произошло в подстанцию "Владимирская", которая является важной для энергообеспечения региона. У Ярославле примерно в то же время также прогремели взрывы. Местные сообщают, что они произошли в районе НПЗ “Славнефть-ЯНОС”. Губернатор Орловской области Кличков сообщил, что на территорию ТЭЦ в Орле упали обломки беспилотников. Там повреждено оборудование. По его данным, никто не травмировался.
Дроны атаковали Владимир и Ярославль в России
Взрывы на ТЭЦ в России
Россия ударила по Сумам
Согласно видео местных жителей, в Владимире беспилотники попали в промышленный объект. Вероятно попадание произошло в подстанцию "Владимирская", которая является важной для энергообеспечения региона.
У Ярославле примерно в то же время также прогремели взрывы. Местные сообщают, что они произошли в районе НПЗ “Славнефть-ЯНОС”.
Губернатор Орловской области Кличков сообщил, что на территорию ТЭЦ в Орле упали обломки беспилотников. Там повреждено оборудование. По его данным, никто не травмировался.