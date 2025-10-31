Взрывы в России, атака "Шахедами" по украинским городам: хронология 1346 дня войны

Россия продолжает полномасштабную войну против Украины уже 1346 дней. Страна-террорист ежедневно обстреливает украинские мирные города и инфраструктуру, поэтому получает ответные удары по своим НПЗ.

О главных событиях этого дня, значимые заявления об Украине со всего мира, обновление ситуации на фронте и успехи ВСУ – собирает 24 Канал.

Какие главные события 31 октября?