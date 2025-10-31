О главных событиях этого дня, значимые заявления об Украине со всего мира, обновление ситуации на фронте и успехи ВСУ – собирает 24 Канал.
Какие главные события 31 октября?
Дроны атаковали Владимир и Ярославль в России
Взрывы на ТЭЦ в России
Россия ударила по Сумам
Согласно видео местных жителей, в Владимире беспилотники попали в промышленный объект. Вероятно попадание произошло в подстанцию "Владимирская", которая является важной для энергообеспечения региона.
У Ярославле примерно в то же время также прогремели взрывы. Местные сообщают, что они произошли в районе НПЗ “Славнефть-ЯНОС”.
Губернатор Орловской области Кличков сообщил, что на территорию ТЭЦ в Орле упали обломки беспилотников. Там повреждено оборудование. По его данным, никто не травмировался.
По данным местных властей, враг запустил по Сумах 10 дронов всего за один час. Удар пришелся на девятиэтажный и двухэтажный жилые дома.
Оккупанты ударили по домам в Заречном и Ковпаковском районах. Известно о по меньшей мере 6 пострадавших.
Последствия атаки / Фото Суспільне