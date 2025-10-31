00:21, 31 октября

По данным местных властей, враг запустил по Сумах 10 дронов всего за один час. Удар пришелся на девятиэтажный и двухэтажный жилые дома.

Оккупанты ударили по домам в Заречном и Ковпаковском районах. Известно о по меньшей мере 6 пострадавших.

Последствия атаки / Фото Суспільне