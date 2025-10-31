О главных событиях этого дня, значимые заявления об Украине со всего мира, обновление ситуации на фронте и успехи ВСУ – собирает 24 Канал.

Смотрите также В результате украинских атак сокращение переработки нефтепродуктов в России достигает 20%, – ГУР

Какие главные события 31 октября?

05:10, 31 октября

Дроны атаковали Владимир и Ярославль в России

Согласно видео местных жителей, в Владимире беспилотники попали в промышленный объект. Вероятно попадание произошло в подстанцию "Владимирская", которая является важной для энергообеспечения региона.

У Ярославле примерно в то же время также прогремели взрывы. Местные сообщают, что они произошли в районе НПЗ “Славнефть-ЯНОС”.

02:42, 31 октября

Взрывы на ТЭЦ в России

Губернатор Орловской области Кличков сообщил, что на территорию ТЭЦ в Орле упали обломки беспилотников. Там повреждено оборудование. По его данным, никто не травмировался.

00:21, 31 октября

Россия ударила по Сумам

По данным местных властей, враг запустил по Сумах 10 дронов всего за один час. Удар пришелся на девятиэтажный и двухэтажный жилые дома.

Оккупанты ударили по домам в Заречном и Ковпаковском районах. Известно о по меньшей мере 6 пострадавших.

Последствия атаки / Фото Суспільне