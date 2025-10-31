05:10, 31 жовтня

Згідно з відео місцевих жителів, у Владімірі безпілотники поцілили в промисловий об'єкт. Ймовірно влучання сталось у підстанцію "Владімірская", яка є важливою для енергозабезпечення регіону.

У Ярославлі приблизно в той самий час також пролунали вибухи. Місцеві пвідомляють, що вони сталися в районі НПЗ “Славнефть-ЯНОС”.