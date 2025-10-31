Про головні події цього дня, значущі заяви про Україну з усього світу, оновлення ситуації на фронті та успіхи ЗСУ – збирає 24 Канал.
Які головні події 31 жовтня?
Згідно з відео місцевих жителів, у Владімірі безпілотники поцілили в промисловий об'єкт. Ймовірно влучання сталось у підстанцію "Владімірская", яка є важливою для енергозабезпечення регіону. У Ярославлі приблизно в той самий час також пролунали вибухи. Місцеві пвідомляють, що вони сталися в районі НПЗ “Славнефть-ЯНОС”. Губернатор Орловської області Кличков повідомив, що на територію ТЕЦ в Орлі впали уламки безпілотників. Там пошкоджено обладнання. За його даними, ніхто не травмувався. За даними місцевої влади, ворог запустив по Сумах 10 дронів лише за одну годину. Удар припав на дев'ятиповерховий та двоповерховий житлові будинки. Окупанти вдарили по будинках в Зарічному та Ковпаківському районах. Відомо про щонайменше 6 постраждалих. Наслідки атаки / Фото Суспільне
Дрони атакували Владімір та Ярославль в Росії
Вибухи на ТЕЦ в Росії
Росія вдарила по Сумах
