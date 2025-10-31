Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова.

Яке значення українських ударів по оборонному комплексу Росії?

Андрій Юсов наголосив, що Україна продовжує майже щодня завдавати ударів по стратегічно важливих об’єктах російського ОПК.

Ключовим показником є те, скільки українських дронів досягають цілей і завдають уражень. За різними оцінками, скорочення переробки нафтопродуктів у Росії становить від 18% до 20% – це надзвичайно великі цифри,

– підкреслив він.

Представник ГУР також зазначив, що засоби ППО розміщені у всіх великих містах Росії, а також довкола стратегічно важливих об’єктів. Крім того, Кремль намагається "залатати дірки" у своїй протиповітряній обороні, поєднуючи застарілі радянські зразки з технікою, яку видає за “новітню".

Де в Росії були вибухи останнім часом?