Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова.

Смотрите также Экс-сотрудник СБУ раскрыл, почему раньше не били по дамбе на Белгородщине

Каково значение украинских ударов по оборонному комплексу России?

Андрей Юсов отметил, что Украина продолжает почти ежедневно наносить удары по стратегически важным объектам российского ОПК.

Ключевым показателем является то, сколько украинских дронов достигают целей и наносят поражений. По разным оценкам, сокращение переработки нефтепродуктов в России составляет от 18% до 20% – это очень большие цифры,

– подчеркнул он.

Представитель ГУР также отметил, что средства ПВО размещены во всех крупных городах России, а также вокруг стратегически важных объектов. Кроме того, Кремль пытается "залатать дыры" в своей противовоздушной обороне, сочетая устаревшие советские образцы с техникой, которую выдает за “новейшую".

Где в России были взрывы в последнее время?