Как "российская вакцина" обеспечила несокрушимость Украины

Единственный известный в мире случай, когда "вакцина российского производства" сработала, – агрессия 2014 года, которая тогда не переросла в полномасштабное наступление, а дала время на выработку иммунитета в крови Украины и украинцев. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Украина впечатляет мир

"Прививка" обеспечила противодействие лживой российской пропаганде и спровоцировала антитела в виде единого общества, четко понимающего, кто друг, а кто враг, создание одной из мощнейших армий Европы и объединение всего цивилизованного мира вокруг Украины в противостоянии российской агрессии. Все вышеперечисленное сформировало столпы, на которых сегодня стоит украинский успех в девятимесячной большой войне. И потому развязанную агрессию 24 февраля мы встретили в боевой готовности.

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Сейчас уже практически никто не сомневается в неизбежности победы Украины, но продолжают с удивлением наблюдать за мощью и мастерством солдат и офицеров ВСУ, бойцов ТРО и добровольцев из добровольческих формирований территориальных общин, которые не только дали достойный отпор так называемой "второй армии мира", а постепенно и постоянно выдавливают ее с территории нашей страны.

Количество уничтоженной и превращенной в удобрения для украинских черноземов живой силы самодельных "денацификаторов" приближается к отметке в 100 000, а объемы ликвидированной военной техники и самолетов РФ уже заставляют врага покупать оружие у Ирана и Северной Кореи – едва ли не единственных своих приспешников, которые могут "подпитать" агрессию дронами и ракетами.

Однако были бы ли успехи нашей страны возможны без "прививки", которую украинцы получили еще в 2014 году? Ведь если бы Путин начал полномасштабное наступление именно тогда, вряд ли Украина при отсутствии реформированной армии и длительного процесса развертывания международной военной помощи смогла бы выстоять.

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Атаки отчаяния

Теперь чем увереннее ВСУ продвигаются к границам, ликвидируя российских захватчиков, тем активнее "аналагавнеты" пытаются посеять отчаяние и панику среди мирного населения Украины, атакуя крылатыми ракетами и дронами-камикадзе (ибо больше нечем) объекты критической инфраструктуры и густонаселенные районы крупных городов. Нарушая все нормы и правила ведения войны, россияне пытаются уничтожить энергогенерирующие и энергораспределяющие мощности, вывести из строя АЭС, подвергая мир ядерной катастрофе.

Однако надежды путинистов на силу устрашения напрасны. Несмотря на все трудности и проблемы, мы учимся выживать и работать в условиях военного времени, рассчитывая как на себя, так и на помощь стран-партнеров. Понимая высокую вероятность очередного массированного ракетного удара, мы работаем над усилением защиты украинского неба, критической инфраструктуры и жителей украинских городов.

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Страна несокрушимых

Прежде всего, в столице начали работу Пункты несокрушимости, которые обустраиваются руками наших несокрушимых граждан – педагогами, работниками культуры, спорта и ЖКХ, медиками, волонтерами, представителями бизнеса и просто неравнодушными киевлянами. Теперь украинцев будет согревать не только мысль о приближении победы, но и конкретные обогреватели, подключенные к заправленным маслом и топливом работающих генераторов, буржуйки с достаточным запасом древесины для утепления или приготовления пищи.

Пункты снабжены питьевой и технической водой, туалетами, средствами медицинской помощи, местами для сидения и, в случае чрезвычайной ситуации, для ночевки – теплыми одеялами, чаем, местами для матери и ребенка, по возможности интернетом. Поэтому пока наши военные остаются несокрушимыми на передовой, мы должны остаться несокрушимыми здесь, в тылу, чтобы страна выстояла.

Друзья, проверенные войной

Более того, сейчас весь цивилизованный мир помогает Украине бороться с российским нашествием и пережить нелегкую зиму. Так, украинская энергосистема из-за ракетных ударов в последние два месяца обессилена и нуждается в значительных средствах на восстановление. Кроме денежных средств, дефицитом является оборудование для ремонта. Рост дефицита такого оборудования, а также необходимого оснащения для обеспечения населения электропитанием помогают преодолеть наши партнеры. В частности, есть данные за прошедшую неделю:

Франция направила Украине 100 мощных генераторов. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что ее страна направила в Украину генераторы, чтобы помочь справиться с последствиями ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

USAID передали Украине 80 генераторов. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк и отметила, что эта помощь является лишь частью ответа США на жестокие и постоянные атаки РФ на украинскую критическую инфраструктуру.

В Чернигов второй раз за неделю прибыли грузовики с генераторами из Дании.

Херсонские коммунальные предприятия получили технику от Международного Комитета Красного Креста (МККК). В частности, Херсонскому водоканалу предоставили 4 генератора мощностью 60 киловатт, а также 2 дизельных насоса для канализации. А еще в Херсонское облэнерго доставили 5 трансформаторов на 160 киловатт и 5 трансформаторов на 250 киловатт, необходимых для ремонта подстанций.

Из Чехии в Украину к началу декабря должно поступить 626 обогревателей (400 – для Киева, 226 – для Николаева) и 18 генераторов (10 – для Киева, 8 – для Николаева).

Также, по информации, подтвержденной чрезвычайным и полномочным посолом Украины в Республике Корея Дмитрием Пономаренко, Южная Корея в качестве гуманитарной помощи предоставит нам 20 генераторов мощностью 450 – 500 киловатт.

Отдельно следует отметить тот факт, что Украине продолжают помогать страны-члены НАТО не только оружием. Так, по словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, члены организации из 30 стран доставляют в Украину топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов. А в целом НАТО намерено помогать Украине защищаться от России "столько, сколько потребуется".

И, наконец, 25 ноября, в знак солидарности с Украиной, заседание сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве началось в темноте.

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Блэкауты не остановят сопротивление

В целом следует отметить, что украинская энергосистема раньше не сталкивалась с таким явлением, как частичный контролируемый blackout. Да, именно контролируемый, так как в условиях ракетных ударов произошло регулируемое выключение энергоблоков всех АЭС и генерирующих мощностей части ТЭС для сохранения возможности возобновления поставок электроэнергии. Однако даже полный контроль за процессами отключения и возобновления электроснабжения, к сожалению, не дает стопроцентных гарантий быстрого и стабильного выхода из blackout'а.

К сожалению, пока не следует надеяться на прекращение ракетных обстрелов. Да, России не хватает ни собственных, ни приобретенных ракет и дронов. Поэтому массовые атаки осуществляются ими примерно раз в несколько недель, тогда как в начале полномасштабной войны едва ли не каждый день "прилетало" по полсотни "подарков" за раз.

Из-за постоянно ухудшающейся экономической ситуации в РФ вынуждены делать все что угодно, чтобы хоть как-то выйти на переговоры по прекращению огня. Так, в частности, пока наши страны-партнеры пытаются дополнительно ограничить возможность России путем установления предельной цены на российскую нефть, де-факто такое ограничение уже установил рынок.

По состоянию на 24 ноября нефть сорта Urals отгружалась на условиях FOB (в порту отгрузки) в Новороссийск и Приморск по 52 доллара за баррель. Полная себестоимость добычи в России на сегодня составляет примерно 50 долларов за баррель. Российский бюджет 2023 года принят с учетом цены на нефть 70 долларов за баррель. А еще есть существенное уменьшение потребления российского газа…

Соответственно, попытки "договориться" "с помощью" ракетных обстрелов будут точно возникать в будущем. И мы и будем противодействовать подобным попыткам. Каждый на своем месте и своей работой. Президент и правительство обеспечивают общее руководство и очень эффективно реализуют организационную способность вертикали власти. ВСУ и ТРО выполняют военные задания на передовой. Местные власти налаживают деятельность инфраструктуры на уровне областей, городов, районов и общин.

Война не прекращается. Войну мы выиграем. Путь к Победе труден, но мы его одолеем. Слава Украине!

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