Война России с Украиной: в ЦРУ оценили потери россиян с 24 февраля

24 февраля Россия начала циничную войну в Украине. Центральное разведывательное управление США оценило потери российских военных.

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в Украине было убито от 2 до 4 тысяч россиян с 24 февраля.

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ЦРУ оценило потери российских захватчиков в Украине

Бернс также добавил, что Украину ждет несколько тяжелых недель, ведь Россия продолжает свою жестокую и неспровоцированную агрессию. Сейчас распространено мнение, что за 13 дней войны государство-агрессор терпело бешеные убытки.

Однако Россия признала только 498 погибших среди своих военных. Очевидно, что это в разы меньше той цифры, которую назвали в ЦРУ.

Согласно данным ВСУ, по состоянию на 12 мартаи сотни техники.