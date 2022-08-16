Выжить в "шторм": сможет ли Украина использовать войну как шанс для рестарта

Война превратила Украину в уникальное пространство по тестированию устойчивости управленческих моделей. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Изменения не ждут

"Штормовое предупреждение" от 24 февраля стало вызовом цивилизованному миру. "Красный" флажок на шпиле заставляет всех искать новые решения. Они будут действовать во время войны и позже, когда наступит победа и начнется восстановление.

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В настоящее время Украине и странам ЕС важно синхронизировать управленческие системы. Для Украины это принципиально, учитывая статус кандидата в Евросоюз, а партнерам – чтобы вместе противодействовать проискам нашего общего врага – рф.

Международные коллеги отмечают фундаментальную устойчивость украинской системы публичного управления, проявленную в войне с рф. Впрочем, все понимают, что "красный" уровень угрозы объявлен надолго. Пересидеть в укрытии никому не удастся. Поэтому важно вместе усиливать управленческую защиту и институционную способность.

В мире существует колоссальный запрос на поиск и определение действенных в условиях войны управленческих решений, которые помогли бы устоять Украине, а всем остальным – стать крепче. Всех обжигают риски войны. И всем нужен барьер российской угрозе.

Считаю полезным для Украины опыт государств, внедрявших кейсы послевоенных реконструкций. Его учет поможет нам и ЕС определить приоритеты, просчитать темп и этапность ключевых решений.

Команда Нацагентства по вопросам государственной службы наладила диалог с коллегами из постконфликтных стран (в том числе Босния и Герцеговина, Израиль, Хорватия), а также экспертными средами из ООН, Еврокомиссии, других международных организаций. Актуальный опыт проектируем на украинские реалии, усовершенствуя национальную систему публичного администрирования.

Общий европейский тренд – построение инновационной модели цифровой общественной службы. С максимальным приложением дистанционных технологий. Она устойчива в условиях гибридной и реальной военной угрозы.

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Программа максимум

Важная составляющая – функциональность и постоянство органов местного самоуправления (ОМС). В нашем случае это направление реформы определяется соответствующим законопроектом, разработанным в НАГС для устранения коллизий, разночтений и разрыва между государственной службой и службой в ОМС. В случае принятия парламентом проект станет фундаментом для развития местного самоуправления в Украине.

Ключевым маркером эффективной публичной службы является доверие: собственно, в управленческой плоскости, с гражданами, а также – с международными партнерами. Ее наличие – залог общественной легитимности власти.

Одно из направлений реформы – развитие человеческих ресурсов публичной службы. Совершенствуем модели привлечения, отбора и найма работников. А также – формируем запрос на поиск качественных специалистов, способных определять и овладевать актуальными компетенциями.

Большинство партнеров обращают внимание на важность психологической защиты публичных служащих во время послевоенной реконструкции. Доказано, что психологический фактор влияет на мотивацию публичного служащего и качество предоставляемых им услуг.

Это актуально для территорий, где враг свирепствовал слишком жестко. Для выживших в аду коллег из Мариуполя, Северодонецка, Николаева, Мелитополя будем разрабатывать специальные программы. Учтем опыт коллег из Агентства по вопросам государственной службы Боснии и Герцеговины, где успешно реализовали такие программы.

Недавно на онлайн-дискуссии обсуждала с коллегами из Иерусалимского муниципалитета опыт создания городской психологической службы. Задача ее инструкторов – помогать руководителям государственных учреждений в налаживании эмоционального равновесия в коллективах.

К примеру, на уровне муниципальной школы инструктор дает психологические консультации директору. Тот общается с учителями. Те – с учениками. Технология "эмоциональной вентиляции" позволяет избежать в коллективах психологических кризисов, сформировать общую стратегию и приемлемое для большинства видение будущего. В конце концов, это оказывает положительное влияние на качество предоставляемых горожанам услуг.

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Большинство коллег рекомендуют в условиях войны быть особенно взвешенными в вопросах управления персоналом. В первую очередь относительно сокращений. Нехватка кадров является подтвержденным риском постконфликтных обществ. К сожалению, квалифицированные служащие гибнут, уходят из госсектора или эмигрируют. Таковы нынешние реалии.

Необходимо устранить факторы, отталкивающие от публичной службы кадры из частного сектора. Чтобы расширить кадровую базу и затем инициировать программы стимулирования эмигрантов и перспективных репатриантов, готовых работать на государство. Сегодня обсуждаем возможности стажировок для украинских служащих в институтах стран ЕС. Надеемся запустить пилотный проект с польскими коллегами.

Важными факторами являются европейский тренд на ответственное лидерство, позитивное мышление, поиск коллективной мотивации, ориентацию на результат. Ощущение государственным служащим важности своей миссии влияет на его персональные результаты.

Другой важный вызов – цифровизация. Считаю приемлемым сингапурский кейс Цифрового индекса зрелости, определяющий ее уровень маркером качества услуг государственных учреждений. Одно из направлений – системное внедрение онлайн-программ по профессиональному обучению и саморазвитию. В частности – по изучению иностранных языков.

Замечу, что НАГС подписал меморандум с крупнейшей в мире образовательной компанией EF Language Learning Solutions. Вскоре 380 международных преподавателей будут бесплатно обучать украинских публичных служащих английскому языку. Это возможность каждому из нас овладеть языком делового общения Украины и ЕС.

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Послевоенное окно возможностей

Условие успеха постконфликтных стран – способность создать эффективную прозрачную управленческую систему в партнерстве со всеми заинтересованными сторонами. Госслужба является звеном между государством и обществом, маркером доверия людей к власти. Ее составляющие – этичность, ответственность, понимание общественных потребностей и готовность их удовлетворять. Это – предохранитель от общественной усталости, которой завершаются все масштабные конфликты.

Ключевая задача украинской власти – сформировать систему управления, приемлемую большинством граждан. С ценностями, близкими гражданскому обществу и европейским партнерам. Так, стартовали страны Балтии после развала СССР и республики бывшей Югославии после войны. Такое видение усилит международную послевоенную поддержку Украины.

Осознаю, что на то время ресурсы государства истощены, а способность правительства оказывать услуги – снижена. Это повлияет на качество государственных услуг. К примеру, в Боснии и Герцеговине в 1994-м втрое снизились темпы иммунизации детей. А в Либерии после 15-летней гражданской войны было разрушено 50% школ, что лишило 800 тысяч детей образования.

Украина должна быть готова к таким вызовам. Но одновременно осознавать, что победа всегда открывает окно возможностей для быстрой трансформации страны. Ключевое слово – "быстрой", поскольку вскоре оно закроется. Должны успеть.

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