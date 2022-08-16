Зміни не чекають

"Штормове попередження" від 24 лютого стало викликом цивілізованому світу. "Червоний" прапорець на шпилі змушує усіх шукати нові рішення. Вони діятимуть під час війни і пізніше, коли настане перемога і розпочнеться відновлення.

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Наразі Україні й країнам ЄС важливо синхронізувати управлінські системи. Для України це принципово з огляду на статус кандидата до Євросоюзу, а партнерам – аби разом протидіяти підступам нашого спільного ворога – рф.

Міжнародні колеги відзначають фундаментальну стійкість української системи публічного управління, виявлену у війні з рф. Втім, усі розуміють, що "червоний" рівень загрози оголошено надовго. Пересидіти в укритті не вдасться нікому. Тому важливо разом посилювати управлінський захист й інституційну спроможність.

У світі існує колосальний запит на пошук і визначення дієвих в умовах війни управлінських рішень, які допомогли би встояти Україні, а всім іншим – стати міцнішими. Усіх обпікають ризики війни. І всім потрібен бар'єр російській загрозі.

Вважаю корисним для України досвід держав, які впроваджували кейси післявоєнних реконструкцій. Його врахування допоможе нам і ЄС визначити пріоритети, прорахувати темп й етапність ключових рішень.

Команда Нацагентства з питань державної служби налагодила діалог із колегами з постконфліктних країн (серед них – Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Хорватія), а також – експертними середовищами з ООН, Єврокомісії, інших міжнародних організацій. Актуальний досвід проектуємо на українські реалії, удосконалюючи національну систему публічного адміністрування.

Загальний європейський тренд – побудова інноваційної моделі цифрової публічної служби. Із максимальним застосунком дистанційних технологій. Вона є стійкою в умовах гібридної і реальної військової загрози.

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Програма максимум

Важлива складова – функціональність і сталість органів місцевого самоврядування (ОМС). У нашому випадку цей напрямок реформи визначається відповідним законопроєктом, що розробили в НАДС для усунення колізій, різночитань та розриву між державною службою і службою в ОМС. В разі ухвалення парламентом проєкт стане фундаментом для розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Ключовим маркером ефективної публічної служби є довіра: власне, в управлінській площині, із громадянами, а також – з міжнародними партнерами. Її наявність – запорука суспільної легітимності влади.

Один із напрямків реформи – розвиток людських ресурсів публічної служби. Удосконалюємо моделі залучення, відбору і найму працівників. А також – формуємо запит на пошук якісних спеціалістів, здатних визначати і опановувати актуальні компетенції.

Більшість партнерів звертають увагу на важливість психологічного захисту публічних службовців під час поствоєнної реконструкції. Доведено, що психологічний чинник впливає на мотивацію публічного службовця і на якість наданих ним послуг.

Це актуально для територій, де ворог лютував надто жорстко. Для колег із Маріуполя, Сєвєродонецька, Миколаєва, Мелітополя, які виживали у пеклі, будемо розробляти спеціальні програми. Врахуємо досвід колег із Агентства з питань державної служби Боснії та Герцеговини, де успішно реалізували такі програми.

Нещодавно на онлайн-дискусії обговорювала з колегами із Єрусалимського муніципалітету досвід створення міської психологічної служби. Завдання її інструкторів – сприяти керівникам державних установ у налагодженні в колективах емоційної рівноваги.

Наприклад, на рівні муніципальної школи інструктор дає психологічні консультації директору. Той комунікує з учителями. Ті – з учнями. Технологія "емоційної вентиляції" дозволяє уникнути в колективах психологічних криз, сформувати спільну стратегію і прийнятне для більшості бачення майбутнього. Зрештою, це впливає позитивно на якість наданих містянам послуг.

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Більшість колег рекомендують в умовах війни бути особливо виваженими у питаннях управління персоналом. Насамперед щодо скорочень. Брак кадрів є підтвердженим ризиком постконфліктних суспільств. На жаль, кваліфіковані службовці гинуть, ідуть з держсектору чи емігрують. Такими є нинішні реалії.

Необхідно ​​усунути чинники, які відштовхують від публічної служби кадри з приватного сектора. Аби розширити кадрову базу і згодом ініціювати програми стимулювання емігрантів та перспективних репатріантів, готових працювати на державу. Вже сьогодні обговорюємо можливості стажувань для українських службовців в інституціях країн ЄС. Сподіваємося запустити пілотний проєкт із польськими колегами.

Важливими чинниками є європейський тренд на відповідальне лідерство, позитивне мислення, пошук колективної мотивації, орієнтацію на результат. Відчуття державним службовцем важливості власної місії впливає на його персональні результати.

Інший важливий виклик – цифровізація. Вважаю прийнятним сінгапурський кейс Цифрового індексу зрілості, що визначає її рівень маркером якості послуг державних установ. Один із напрямків – системне запровадження онлайн-програм з професійного навчання і саморозвитку. Зокрема – з вивчення іноземних мов.

Зауважу, що НАДС підписав меморандум із найбільшою у світі освітньою компанією EF Language Learning Solutions. Невдовзі 380 міжнародних викладачів безкоштовно навчатимуть українських публічних службовців англійської. Це – нагода кожному з нас опанувати мову ділового спілкування України та ЄС.

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Повоєнне вікно можливостей

Умова успіху постконфліктних країн – здатність створити ефективну прозору управлінську систему у партнерстві з усіма зацікавленими сторонами. Держслужба є ланкою між державою і суспільством, маркером довіри людей до влади. Її складові – етичність, відповідальність, розуміння суспільних потреб і готовність їх задовольняти. Це – запобіжник від суспільної втоми, якою завершуються усі масштабні конфлікти.

Ключове завдання української влади – сформувати систему управління, прийнятну більшістю громадян. Із цінностями, близькими громадянському суспільству і європейським партнерам. Так стартували країни Балтії після розвалу СРСР та республіки колишньої Югославії після війни. Таке бачення посилить міжнародну післявоєнну підтримку України.

Усвідомлюю, що на той час ресурси держави виснажені, а здатність уряду надавати послуги – знижена. Це впливатиме на якість державних послуг. Наприклад, у Боснії та Герцеговині у 1994-му втричі знизилися темпи імунізації дітей. А в Ліберії після 15-річної громадянської війни було зруйновано 50% шкіл, що позбавило 800 тисяч дітей освіти.

Україна має бути готовою до таких викликів. Але маємо водночас усвідомлювати, що перемога завжди відкриває вікно можливостей для швидкої трансформації країни. Ключове слово – "швидкої", оскільки невдовзі воно зачиниться. Мусимо встигнути.

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