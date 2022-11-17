Фанаты Путина в Европе еще не поняли, что сильнее в поединке уже не Россия

А между тем в Словакии 28% населения – "за Путина" (я сейчас в Братиславе на Центральноевропейском форуме, не приехала бы – так и не услышала бы эту цифру).

Спрут "русского мира"

К сожалению, степень проникновения российской пропаганды в сознание и подсознание коллективного Запада украинцы себе вообще представляют очень приблизительно.

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Для этого по крайней мере своя международная журналистика должна быть, а у нас на нее еще и не заносилось, разбудили нас в огне "окраденных", как и предчувствовал Тарас Григорьевич Шевченко.

Конечно, мы одолеем и это (словаки ведут себя по тому же паттерну, что и белорусы: чтобы выжить, нужно становиться на сторону более сильного – к тем 28% просто не дошло еще, что "сильнее" в этом поединке уже не Россия.

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Историческая миссия ВСУ

Поэтому чем яростнее будем гнать врага, тем быстрее будет падать градус поддержки Кремля не только внутри России, но и во всех "слабых" странах, от Европы до Латинской Америки.

Однако осознавать, из какого дерьма сейчас высовывает голову человечество, надо. И донатить на ВСУ.

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