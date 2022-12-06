"Герои", которых заслужил тупой русский народ: вся правда о "доблести" кадыровцев и вагнеровцев

"Героями" войны в РФ стали два не очень боеспособных, но максимально распиаренных подразделения – зеки и убийцы из ЧВК "Вагнера" и тик-ток войска насильников и мародеров Кадырова. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Тик-ток войска в действии

Учитывая уровень развития русского народа, это совершенно неудивительно. Оба эти подразделения наиболее эффективны в войне не против украинцев, а именно против россиян. Русские овцы их боятся, уважают и повинуются.

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кадыровцами впервые мы как подразделение столкнулись в Киевской области. Тогда особенно активно началась их медиакампания, появлялись видео, как они якобы наступают на Киев. Но достаточно скоро стало ясно, что встретить в каком-нибудь реальном бою их невозможно.

Мы начали думать, как их найти. Обычно они находились очень далеко от линии столкновения – это была даже не вторая линия, а тыловые населенные пункты, где кадыровцы выполняли задачи "заградотрядов", нападали на местное население.

Мы планировали два вида операций: первый – заход в тыл врага и их уничтожение, второй – определение их координат с помощью местных, чтобы накрыть артой. Основные потери кадыровцы понесли именно благодаря такой работе.

Дальше была Запорожская область, где мы выполняли боевые задачи после обороны Киева. Там нам удалось нажмурить достаточно кадыровцев. Только не тех, кого показывают в красивой форме и снимают в постановочных видосах с боями против кустов, пустых полей и стен, над которыми смеется весь мир. В боях мы встретили кадыровцев, набранных в третьей – четвертой волне, одетых как попало "чуханов".

Особое удовольствие было оттого, что эти п***ры успели повоевать в Мариуполе. Мы это поняли сначала из перехватов разговоров, где звучали, например, фразы "сделай, как в Мариуполе на девятиэтажке" и упоминания "Азовстали". А потом при них мы нашли разные памятные вещи с "Азовстали" и Мариуполя. Два отделения попали к нам в засаду и были полностью уничтожены.

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Вагнеровские "касты"

В Запорожской области мы также получали информацию, что где-то видели вагнеровцев. Сообщения были из глубоко тыловых населенных пунктов, а на передовой встретить этот вид зверей так и не удалось.

Впервые в боях увидели вагнеровцев под Бахмутом. Они есть двух видов. Первый – петушиный вид, то есть зеки, которых набрали по всем российским тюрьмам. Сейчас они одни из основных "инициаторов" наступления – совершенно бездумно бегут на укрепленные позиции и так же бездумно погибают в огромном количестве. Очевидно, что знаний ведения боя у них нет. Смелость идти вперед они обычно обретают, усиливая себя какими-то веществами.

Напротив позиций наших ребят просто десятки трупов этих дебилов лежат, все новые атаки начинаются с того, что "штурмовики" перешагивают трупы предшественников и пытаются идти вперед. И снова гибнут. Уверен, что их даже не считают в российской армии.

Второй вид – более подготовленные, отличаются по внешнему виду. На каждом – амуниции от лучших западных брендов по 6 – 7 тысяч долларов. По характеру действий тоже можно отличить – воюют более грамотно, пытались совершать более сложные тактические маневры. Их атаки также были успешно отбиты, но в бою с ними гораздо сложнее, чем с зеками.

Руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин лично устраивает рекрутинговое турне по тюрьмам, но зеки в РФ либо уже заканчиваются, либо не хотят идти в это подразделение – из-за неучтенных огромных потерь и из-за славы самого Пригожина в тюремных кругах. Видел в новостях, что ему уже приходится ехать набирать преступников в африканских странах.

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Культ рабства и зековской "романтики"

Известными "героями" в РФ и вагнеровцы, и кадыровцы стали не из-за достижений в боях, а благодаря специальным информкампаниям, формирующим мнение, якобы они какие-то мощные и славные "воины". Но боевых достижений нет ни у одних, ни у других. Если, конечно, не считать успехом издевательства над местным населением оккупированных территорий. Но в их историях есть большая разница.

Кадыровцев не русаки избрали героями – они сами решили, что хозяева этого ничтожного народа. А россияне проявляют себя, как жалкий скот, который не поднимает голову и позволяет, чтобы его насиловал народ, являющийся национальным меньшинством в РФ.

Вагнеровцы – это более близкая россиянам тема. Они всегда любили эту блатную позорную "петушиную романтику". В России зеку стать национальным героем совсем нетрудно. Но все это свидетельствует только об одном: РФ – это страна терпил и у****й.