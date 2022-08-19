Как путин "променял" улицу кабаевой в Киеве на Сирию для Эрдогана
19 августа 2022 , 10:47Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Фурсы
путин в феврале: "Я захвачу Киев за три дня, Украину – за три недели, на колени все, потом будем разговаривать".
Весеннее обострениеПутин в марте: "Я никогда не хотел захватывать Украину, но могу вести переговоры, если вы меня убедите и капитулируете, назвав центральную улицу Киева именем кабаевой".
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Путин в апреле: "Я жду, когда вы придете и предложите мне что-то важное, пока не о чем говорить".
Май… Июнь… Июль…
По сравнению с весной риторика путина по отношению к Украине существенно изменилась / Фото Getty Images
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Жалкий проситель
Путин в августе: "Эрдоганчик, пожалуйста, слетай в этот проклятый Львов, скажи им, что я готов на переговоры, будь другом. Очень надо, а я тебе за это Сирию отдам и еще 20 миллиардов долларов на атомную электростанцию подарю".
Продолжение следует…
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