Россияне продвигаются под Купянском и Покровском: в ISW проанализировали ситуацию на фронте

Российские войска продолжают наступательные действия на Востоке Украины. Оккупанты продвигаются сразу на нескольких участках фронта. Аналитики института изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию на фронте в Украине.

Главными направлениями наступления российских сил, как свидетельствует отчет ISW, является Покровск, Торецк и Курахово. Вражеские войска активны у Волчанска в Харьковской области и в районе Работино на Запорожье. В то же время в ISW подтверждают успехи Сил обороны Украины в Курской области России.

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Украинские силы продвинулись возле Суджи

Украинские войска недавно продвинулись к северу от Суджи на фоне продолжающихся боев на главном украинском участке фронта в Курской области.

Как сообщили в ISW, это подтверждают геолокационные кадры, опубликованные 20 октября. Они указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на восток от Черкасского Поричного (к северу от Суджи).



Карта боев в Курской области / Фото ISW

Российские силы атаковали к северу от Суджи в районе Малой Локни и к юго-востоку от Суджи в районе Плехово. Украинские силы атаковали к юго-востоку от Коренево в районе Кругленького и Леонидово.

Оккупанты продвинулись вблизи Купянска

Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Старицы 19 и 20 октября, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

19 октября российские войска продвинулись вблизи Купянска на фоне продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако ISW не подтверждает информацию, что российские войска продвинулись в центральной и южной части Кругляковки (к югу от Купянска) и что российские войска занимают по меньшей мере половину населенного пункта.



Карта боев в Харьковской области / Фото ISW

Оккупанты утверждают, что 19 октября провели три отдельные механизированные атаки неустановленного эшелона на Кругляковку.

Российские войска проводили наступательные операции к северу от Купянска в районе Голубовки; к востоку от Купянска в районе Кучеровки; к северо-западу от Сватово в районе Новоосинового, Лозовой Кругляковки и Степной Новоселовки; на северо-запад от Кременной возле Грековки, Новомихайловки, Ямполовки и Новосадового; на запад от Кременной возле Заречного и Тернов; и на юг от Кременной возле Серебрянки 19 и 20 октября.



Карта боев в Луганской области / Фото ISW

Враг продолжает наступление в районе Часового Яра

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Часового Яра 20 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. В ISW не подтверждают данные, что российские войска продвинулись вперед в микрорайоне "Октябрьский".



Карта боев в Донецкой области / Фото ISW

Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что российские войска пытаются пересечь канал Северский Донец-Донбасс, переодевшись в гражданскую одежду, что, если это подтвердится, будет военным преступлением.

19 и 20 октября российские войска продолжали штурмы у самого Часового Яра, к югу от города и в направлении Ступочек и Передтечино, а также к юго-востоку от Часового Яра возле Андреевки.



Ситуация в районе Часового Яра / Фото ISW

Россияне продвинулись возле Торецка

Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Торецка на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 20 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Нелиповки (к югу от Торецка) и вдоль улицы Дружбы в центре Торецка.



Ситуация в районе Торецка / Фото ISW

Оккупанты утверждали, что также продвинулись к югу от Торецка, в том числе вблизи Нью-Йорка, но в ISW не наблюдали визуальных подтверждений дальнейшего продвижения российских войск в этой местности.

Российские войска продолжали наступательные операции к северу от Торецка в районе села Александро-Шультино, вблизи самого Торецка и к юго-западу от Торецка в районе Щербиновки 19 и 20 октября.

Какова ситуация под Покровском

Российские войска недавно незначительно продвинулись на юго-восток от Покровска на фоне продолжения наступательных операций на восток и юго-восток от населенного пункта 20 октября.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись на северо-восточной окраине Селидово (к юго-востоку от Покровска).



Ситуация в районе Покровска / Фото ISW

ISW не подтверждает данные, что российские военные продвинулись вдоль неопределенных улиц в восточной части Селидово и атакуют поселок с севера и юга. Также эксперты не нашли подтверждения, что оккупанты продвинулись к окраинам Вишневого (к югу от Покровска и непосредственно к западу от Селидово) с юга вдоль железнодорожной линии.

Оккупанты утверждали, что продвинулись в Воздвиженку (к востоку от Покровска) и в районе Горняка (к юго-востоку от Покровска), но в ISW не подтвердили эти данные.

Российские войска продолжали наступать к востоку от Покровска возле Воздвиженки, Луча, Миролюбовки и Новоторецкого, а также на юго-восток от Покровска возле Сухого Яра, Михайловки, Селидово, Новодмитровки, Горняка, Бажаного Второго и Звездного.

Россия продолжает наступление возле Курахово

Российские войска продолжили наступательные операции к востоку от Курахово, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Захватчики утверждали, что продвинулись дальше в пределах Максимильяновки и к югу от нее, но в ISW не нашли подтверждения этому утверждению. 19 и 20 октября российские войска продолжали наступательные действия вблизи Максимильяновки и Курахово.



Карта боев в Донецкой области / Фото ISW

Российские войска продолжили наступательные операции к юго-западу от Донецка в районе Угледар, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.

Российские войска захватили до 30% Катериновки. Российские войска продолжали штурмы вблизи Антоновки, Катериновки, Елизаветовки, Водяного и Богоявленки.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности России в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей 20 октября.

Оккупанты активны в районе Роботино

Российские войска продолжали штурмы вблизи Роботино и к северо-востоку от Работино у Малой Токмачки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска продолжали атаки на левом берегу Херсонской области, но не достигли никаких подтвержденных успехов.