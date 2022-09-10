ВСУ нащупали самую болезненную точку российской армии

После поражения крупнейших складов боеприпасов, после выведения из строя мостов через Днепр на Каховском плацдарме, после уничтожения значительной части российской ПВО, ВСУ приступили к точечному поражению живой силы и техники.

Ахиллесова пята захватчиков

Да, самое болезненное для противника – это нанесение потерь в личном составе, особенно в расчетах артиллерии.

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Я много раз писал и говорил до вторжения: в россии главная проблема – это не железо, это отсутствие резервов мотивированного и квалифицированного личного состава.

У большой россии гораздо меньше людей, которых можно послать на войну и способных воевать. А всеобщая мобилизация для россии невыгодна, потому что приведет, во-первых, к оттоку населения и эмиграции, потерям экономики, во-вторых, насильственно мобилизованные показывают крайне низкую боеспособность и несут высокие потери.

В третьих, у россии не хватает запасов и производственных мощностей для снаряжения большой наземной армии, нет связи, средств разведки, экипировки, слабая логистика.

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Живая сила – не железо

Поэтому они вынуждены комплектовать кадровые войска, нанимая людей с улицы с трехмесячными контрактами, не имеющими по существу никакой подготовки.

При нанесении ударов по российским позициям поражение расчетов и экипажей орудий и танков – гораздо более важная задача, чем поражение самой техники.

Любой уничтоженный оккупант – это важное достижение. В современной войне на истощение прежде всего истощается не экономика, а люди.

Важное – момент сбивания ВСУ ударного вертолета Ка-52 оккупантов в Херсонской области: смотрите видео