ВСУ могут переломить ситуацию на фронте: эксперт назвал два условия

В то время, когда российская армия реализует свою стратегическую наступательную операцию, украинское военное командование проводит оборонительную. Достичь результатов в этом можно только путем лишения противника его основного преимущества – живой силы.

Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, добавив, что согласно замыслу российских генералов именно из-за наличия большего человеческого ресурса враг планировал растянуть фронт настолько, чтобы ВСУ не могли накопить на критических направлениях ресурсы и резерв для обороны.

Что надо, чтобы изменить ситуацию на поле боя?

Украинское командование нашло силы, чтобы перебросить ресурсы на Добропольский выступ и нанести контрудары там (Донецкая область). Хотя сил было недостаточно, чтобы противника разгромить и отбросить полностью от Покровска и Мирнограда, однако удалось этот выступ "срезать", осуществить там зачистку.

Аналогичная ситуация, по словам Лакийчука, состоялась на Купянском отрезке фронта (Харьковская область). Российские войска просчитались, думая, что в СОУ не будет сил осуществлять там контрнаступательные действия.

Опять смогли найти ресурсы, скрыто провести развертывание войск, нанести сокрушительный удар. Это был оперативный удар, он не изменил ситуацию радикально, но разрушил замысел противника,

– пояснил Лакийчук.

По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", то же самое сейчас происходит на Гуляйпольском отрезке (Запорожская область): скрытое накопление сил, неожиданный удар. Враг под угрозой окружения вынужден отходить.

За месяц мы освободили больше территории, чем россияне захватили в предыдущие месяцы. Но это пока что не перелом ситуации. Для того, чтобы он состоялся, нужны безусловно техника и личный состав,

– заметил Лакийчук.

Он подчеркнул, что без достаточного человеческого ресурса контрнаступательные действия проводить невозможно. Кроме того, второе условие, чтобы ход войны изменился, заключается в продолжении атак вглубь российской территории, в частности ударяя по вражеским объектам ВПК, тылах, логистике. Лакийчук подытожил, что армия выигрывает битву, а логистика – войну (высказывание генерала США Джона Першинга). Поэтому, с его слов, надо разрушать логистическую способность врага.

К сведению! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские оборонцы смогли вернуть под свой контроль до 435 километров квадратных территории на Юге. А военный эксперт Павел Нарожный сообщил, что на стыке Запорожской и Днепропетровской областей (Александровское направление) впервые за 1,5 года СОУ проводят активные наступательные действия.

