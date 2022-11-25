Российские оккупанты массово "украинизировались" на мемориальных табличках Кавказа
Источник:фейсбук Антона Павлушко
Есть в России огромное количество топонимов с украинскими названиями, потому что когда-то их основали выходцы из Украины. У нас всякие "чапаевки" и "первомайские". У них – поселки Киевские, Черкасские, Полтавское и прочее.
Село манкуртов
Есть возле Моздока (Северная Осетия) сельское поселение Киевское – в начале 20 века туда переезжали выходцы из Украины. Мегаполиса или какого-нибудь Нью-Киева не получилось, просто село в окрестностях Моздока. Население – всего 1500 человек.
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Из-за "украинского" происхождения поселка там мало представителей кавказских народов, но это уже русифицированное население – по переписи более 80% считают себя россиянами, где-то только 20 человек считают себя украинцами. Типичная ситуация для России.И вот туда 2 марта 2022 года пришла "беда", точнее груз-200 из Украины. Местные запланировали сделать монумент, но пока думали, то потери по району выросли еще больше. Решили сделать целый сквер-монумент. Фамилия главного героя – Коваленко (штош). На открытии выступала его учительница – соответственно тоже Коваленко (как неожиданно!)
Старший сержант Коваленко служил в 503-м мотострелковом полку. Это интересная военная часть, потому что она долго существовала при СССР, воевала в Чечне и Грузии, но в 2009 году полк расформировали. А вот в 2021 году снова возродили – будто знали, что будет война.
Посмертная перекличка
Коваленко умер не один, а вместе с другими своими однополчанами с 503-го он попал под обстрел – для потерь в этот день сделали отдельную доску на шесть фамилий.
И чтобы дважды не вставать сделали стелу потерь Моздокского района (это где-то 80 тысяч населения) – там еще 28 фамилий. Среди них – Красюк, Сулименко, Гордиенко, Горкавенко и даже есть свой Зеленский. Такой "украинизированный" район посреди Кавказа.
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Жалуются, что нужно еще сделать доску с фамилиями всех потерь Северной Осетии. Разочарую их, таких больших мраморных плит не бывает. Дальше тетка из сельсовета начала зачитывать фамилии уничтоженных из Осетии – ну там без дат и сборная солянка.
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