Кто откроет второй фронт в войне Украины с россией

Украинская армия крушит российских захватчиков на юге и востоке. Западные страны ускоряют нашу победу снабжением оружия и предоставлением столь необходимой Украине финансовой помощи. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Но для окончательной победы над врагом на поле боя и падения новейшей российской империи Украине нужен второй фронт в борьбе с могущественным захватчиком.

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Его могут обеспечить российские колонии, получившие исторический шанс на обретение независимости. Время распада российской империи пришло. Она слаба и при смерти. беларусь, Грузия, Молдова, Ичкерия и Татарстан могут раз и навсегда избавиться от российских "братских объятий". Но по порядку.

беларусь

Власть непризнанного президента александра лукашенко в минске держится на вооруженной силе. Но белорусская армия умирать за "русский мир" большого желания не имеет. А вот добыть в борьбе действительную, а не номинальную независимость беларуси может. Достаточно вспомнить, что белорусы были основателями Великого княжества Литовского, которое остановило нашествие татаро-монголов. Пришло время снова разбить орды с Востока.

Со своей стороны, местная элита не может не понимать, что деньги у московитов уже закончились, и рассчитывать на более чем щедрые российские вливания в беларусь уже не приходится.

Смысл поддерживать режим клоуна лукашенко, который все больше шатается, теряется ежесекундно? Тем более, что он и сам лихорадочно ищет выход из ловушки, в которую его загнал владимир путин, заигрывая и с Украиной, и с ЕС. белорусская бюрократия уже задумывается, может ли лучше обменять "бацьку" на европейское будущее своих детей и страны.

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Молдова

У Молдовы есть раковая опухоль, которая мешает стране развиваться в европейском направлении. Это российская база в Приднестровье. Но сила российского анклава слишком преувеличена. ВСУ, как показывают последние недели, уже в состоянии эту раковую опухоль удалить. Для этого нужно добавить Кишиневу лишь щепотку решимости и храбрости. Украинская армия указывает Молдове путь в будущее без постоянной угрозы российского вторжения.

Грузия

У Грузии свои счета с россией еще с 90-х годов. россияне уже отрезали от этой кавказской страны Абхазию и Южную Осетию и не собираются на этом останавливаться. Грузины должны вспомнить свою гордость и прийти к комиссариатам только с одной целью – взять оружие в руки и забрать свою землю обратно.

Если они докажут цивилизованному миру, что способны бороться за свою независимость, необходимую помощь получат. Оружие дают смелым. Украинцы это доказали. Теперь очередь грузин доказать, что они не потеряли смелость предков.

Ичкерия и Татарстан

Это две национальные республики российской империи, имеющие самые высокие шансы начать освободительное движение среди колоний, до сих пор находящихся под властью россиян. При распаде Советского Союза они не смогли реализовать свой шанс на самостоятельную жизнь. Сейчас получают второй.

Национальные движения в этих странах до сих пор сильны. Они боролись за независимость своих народов даже тогда, когда ждать помощи было не от кого. Сейчас есть. К тому же российская империя слаба как никогда. Если даже в белгородской области рф фсб и армия не могут помешать диверсионной работе, то в условиях Ичкерии и Татарстана помешать партизанскому движению вообще будет невозможно.

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Украина

Ответ на вопрос "Зачем это все Украине?" очень прост – для нашей окончательной победы необходимо, чтобы российская империя скончалась и распалась на независимые национальные государства. А Украина может в этом помочь.

Уже сейчас можно сформировать отряды ВСУ на границах с беларусью из россиян, белорусов, добровольцев и представителей "Иностранного легиона", которые при поддержке белорусской армии освободят страну от путинской нечисти под лозунгом "беларуси – ее независимость".

С согласия Кишинева ВСУ могут ликвидировать российский анклав "Приднестровье" и помочь восстановить целостность Молдовы. При двух условиях. Во-первых, складские запасы российской базы должны перейти в ВСУ. Во-вторых, все пленники должны пополнить обменный фонд Украины. Нам нужно вытаскивать своих ребят, в том числе "азовстальцев".

Кроме того, Украина может выступить лоббистом для предоставления российским колониям ресурсов для успешной борьбы с москвой. Все вместе мы станем той силой, которая окончательно добьет "империю зла" и ликвидирует наибольшую угрозу миру в 21 веке.

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