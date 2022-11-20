В безумное стадо россиян превратила чума, страшнее, чем ковид

Читаю, смотрю и думаю... Как мы могли сосуществовать и, более того, жить вместе? Испытываю полную гамму эмоций – от нервного смеха до омерзения и гнева. Хворі люди... Як пороблено...

Яд для человечности

Когда война закончится , будут написаны целые тома о пропаганде, ее разновидностях, ее методах, о способах воздействия на человеческий мозг, о психических расстройствах и эффектах, вызванных влиянием СМИ на человеческий мозг.

Стоит прочесть Суд в Гааге дал понять, что россиянам не избежать судьбы Милошевича

Вообще-то, надо серьезно задуматься над вопросами психических аберраций, вызванных идеологической машиной. Мне кажется, что массовое безумие, вызванное психической контузией от средств массовой информации, куда опаснее и страшнее, чем любой ковид.

Чума бездушия

Это – как чума, но чума просто убивает, а пропаганда превращает людей в безумное стадо, лишенное зачатков логики и критического мышления.

Актуальное G20 минус 1: почему приглашение террориста на общий ужин будет дорого стоить всему миру

Я понимаю, что в Украине тоже работают те же механизмы, но мне кажется, что по сравнению с тем, что происходит у соседей, наш случай – это прыщ на з*днице по сравнению с гнойной гангреной конечностей. Обратить внимание следует, потому что последствий никто не отменял, но сравнивать смешно.

О важном – российская пропаганда начала признавать поражение в войне с Украиной: смотрите видео