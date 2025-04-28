Тактика россиян имеет одну особенность, – в бригаде "Рубеж" об изменениях на Купянщине и Северщине

Враг штурмует каждый день, ежесуточно выпускает по украинским позициям тысячи артиллерийских снарядов, FPV-дронов, наносит авиаудары КАБами, регулярно бросает в бой новые штурмовые группы. Как бы оккупантам не было трудно в обеспечении, однако у них есть свои цели и они пытаются их достичь.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, подчеркнув, что незаметно ничего, что указывало бы на то, что на Купянском или Северском направлениях враг хочет взять передышку или ослабил попытки занять новые территории.

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Как действует враг на Купянщине и Северщине?

Тактика российских оккупантов, по словам Борисенко, в течение последних нескольких месяцев одинакова и заключается в том, чтобы прорваться малыми пехотными группами к украинским позициям, закрепиться в лесополосах или на окраинах населенных пунктов.

Тактика россиян имеет одну особенность, они сейчас очень часто пытаются использовать мотоциклы и багги, чтобы быстрым подскоком преодолеть дистанцию до украинских передних позиций,

– рассказал Борисенко.

Враг хочет добраться до них как можно ближе, чтобы украинские пилоты FPV-дронов или подразделения огневой поддержки не успели их поразить на пути выдвижения. Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона отметил, что если российским войска где-то удается закрепиться в посадке, то они ожидают там следующие группы пехоты.

Когда они накапливают достаточно сил и средств, то дальше с этой лесополосы продолжают делать попытки рывков. Однако на Купянском и Северском направлениях фронта враг успеха не имеет.

"Он эффективно уничтожается FPV-дронами, артиллерией, минометами. Даже зенитчики, которые имеют на вооружении артиллерийские системы типа ЗУ-23-2 активно приобщаются к поддержке пехоты", – озвучил Борисенко.

По словам начальника разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона, самая большая ошибка – недооценивать врага. Он отметил, что пока не видно, что российская армия выдыхается.

У противника хватает дронов. За минувшие сутки по всей линии фронта идентифицировали более 2300 взлетов FPV-дронов. Также распространены у него дроны на оптоволокне. Это очень угрожающая сила,

– озвучил Борисенко.

Украинские передовые подразделения и логистические пути страдают от дроновых атак врага. Чтобы от них защититься, нужны в первую очередь средства РЭБ и маскировочные сетки.

Напомним, о тактике противника применять мотоциклетную технику рассказал на днях и представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, добавив, что враг на определенных участках фронта вместо малых пехотных групп штурмует большими подразделениями. По его словам, мотоциклы, на которых перемещаются российские бойцы, сложно уничтожить, потому что они очень быстро движутся, но СОУ это удается.