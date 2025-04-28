Про це у розмові з 24 Каналом наголосив начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, підкресливши, що непомітно нічого, що вказувало б на те, що на Куп'янському чи Сіверському напрямках ворог хоче взяти перепочинок чи послабив намагання зайняти нові території.

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Як дії ворог на Куп'янщині та Сіверщині?

Тактика російських окупантів, зі слів Борисенка, протягом останніх декількох місяців однакова і полягає у тому, аби прорватися малими піхотними групами до українських позицій, закріпитися в лісосмугах або на околицях населених пунктів.

Тактика росіян має одну особливість, вони зараз дуже часто намагаються використовувати мотоцикли й багі, щоб швидким підскоком подолати дистанцію до українських передніх позицій,

– розповів Борисенко.

Ворог хоче дістатися до них якомога ближче, щоб українські пілоти FPV-дронів або підрозділи вогневої підтримки не встигли їх уразити на шляху висування. Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону зазначив, що якщо російським війська десь вдається закріпитися в посадці, то вони очікують там наступні групи піхоти.

Коли вони накопичують достатньо сил та засобів, то далі з цієї лісосмуги продовжують робити спроби ривків. Проте на Куп'янському та Сіверському напрямках фронту ворог успіху не має.

"Він ефективно нищиться FPV-дронами, артилерією, мінометами. Навіть зенітники, які мають на озброєнні артилерійські системи типу ЗУ-23-2 активно долучаються до підтримки піхоти", – озвучив Борисенко.

Зі слів начальника розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону, найбільша помилка – недооцінювати ворога. Він зауважив, що поки не видно, що російська армія видихається.

У противника вистачає дронів. За минулу добу по всій лінії фронту ідентифікували понад 2300 злетів FPV-дронів. Також поширені в нього дрони на оптоволокні. Це дуже загрозлива сила,

– озвучив Борисенко.

Українські передові підрозділи та логістичні шляхи потерпають від дронових атак ворога. Щоб від них захиститися, потрібні в першу чергу засоби РЕБ та маскувальні сітки.

Нагадаємо, про тактику противника застосовувати мотоциклетну техніку розповів днями й речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, додавши, що ворог на певних ділянках фронту замість малих піхотних груп штурмує великими підрозділами. З його слів, мотоцикли, на яких переміщуються російські бійці, складно знищити, тому що вони дуже швидко рухаються, але СОУ це вдається.