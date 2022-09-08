Вооруженные Силы Украины продолжают противостоять российским оккупантам. Наши воины ежедневно проводят наступательные операции по разным направлениям.

Ким анонсировал хорошие новости на Юге

ВСУ возвращают временно оккупированные территории Украины клочок за клочком. 8 сентября стало известно, что деоккупировали 20 населенных пунктов Харьковщины. А теперь глава Николаевской ОГА Виталий Ким говорит, что уже скоро будут новости на Юге.

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Очень ждем также хороших новостей на Юге,

– анонсировал Ким.

По его мнению, новости будут уже завтра.

Также он добавил, что на Юге страны ждут и дополнительных систем ПВО, которые будут работать на победу Украины.

Успехи ВСУ в Харьковской области

ВСУ продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Им удалось освободить более 20 населённых пунктов, а общая площадь возвращенных территорий – 700 квадратных километров.

Наши войска вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. В настоящее время продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. Так, по состоянию на 6 – 7 сентября отвоевано около 400 квадратных километров.

Заметим, ВСУ освободили Шевченково, Волохов Яр, Ивановку и другие населенные пункты области.

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