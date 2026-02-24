Это еще не война в России: эксперт по безопасности указал, что удается СОУ на территории врага

Начиная полномасштабное вторжение, Путин вряд ли осознавал, что войну будут чувствовать и россияне на своей территории, куда регулярно наведываются украинские дроны. Теперь о последствиях войны знают не только жители Белгородщины, но и в тылу России.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что сейчас Украина еще не перенесла войну на территорию России, а осуществляет активную оборону. Ее удары по стране-агрессору нацелены на то, чтобы ослабить российскую военную машину.

Что означает понятие "перенос войны"?

Когда была Вторая мировая война, советская армия вышла на границы СССР, начала освобождать Польшу, Болгарию, Румынию от нацистов – вот это, как подчеркнул Лакийчук, был перенос войны на территорию врага, происходило освобождение порабощенных народов.

Украина, по его словам, пока не собирается освобождать народы России от путинского гнета. Он убежден, что они сами сначала должны что-то для этого сделать, если не согласны с имперской политикой Москвы.

Пока то, что делают СОУ, можно назвать как ослабление российского военного потенциала. Когда прилетает по арсеналам в Волгоградской области, Краснодарском крае, то следует понимать, что атакуются склады с ракетами и бомбами, которые российские оккупанты хотели запустить по украинским городам и селам,

– озвучил Лакийчук.

Он подчеркнул, что когда СОУ бьют по Елабуге или Воткинску, где производятся "Шахеды" и "Искандеры", это делается украинскими защитниками для того, чтобы обрезать вооруженные возможности врага.

Лакийчук отметил, что когда атаки направляются по российским НПЗ, нефтяных терминалах в Черном и Азовском морях, это тоже со стороны Украины осуществляется с целью снизить российский военный потенциал.

"Потому что горюче-смазочные материалы – это такая же основа армии, как и снаряды. Без горючего танки и машины не смогут ездить, а без керосина не сможет летать авиация, а ракеты – без ракетного топлива", – подытожил Лакийчук.

Какие объекты в России были атакованы на днях?