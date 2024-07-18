Есть проблемы, но есть и перспективы: куда движется война

Проблемы, которые есть в Украине по укомплектованию воинских частей ВСУ, российская армия видит как окно своих возможностей на фронте. Однако ситуация на поле боя может существенно измениться в пользу Украины уже весной 2025 года.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что на Донбассе украинской армии придется еще долго быть в обороне, а вот в Запорожской и Херсонских областях ВСУ относительно скоро смогут наступать и освобождать оккупированные Россией территории.

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3 основные проблемы украинской армии

Военный эксперт перечислил имеющиеся сейчас проблемы в ВСУ, которые влияют на ситуацию на фронте. Среди таких:

процесс мобилизации, который не может происходить быстро, ведь нереально сразу тысячи людей обучить и отправить в воинские части;

медленное поступление анонсированного партнерами оружия. В ВСУ ориентировочно 14 бригад сейчас недоукомплектованы;

российская авиация, ведь враг сбрасывает большое количество управляемых авиационных бомб.

"От мобилизации поток людей будет ощущаться в октябре 2024 года. Относительно вражеской авиации, у Украины нет возможности сбивать российские самолеты. Последний раз, когда мы слышали о таком сбитии из официальных источников – в феврале. Тогда сбивались устаревшие штурмовики, которые не являются носителями авиабомб", – рассказал Нарожный.

Разговоры о передаче F-16 длятся слишком долго

Очень долго, по мнению военного эксперта, Украина ведет разговоры о F-16, их она получит в небольшом количестве до конца 2024 года. В общем обещано от союзников до 80 самолетов, но когда именно их передадут в таком количестве – неизвестно.

Этот клубок проблем будет развязан, это произойдет не раньше конца осени. Поэтому будет тяжелая ситуация на фронте, возможно, ВСУ на некоторых участках придется отступать, терять территории. Враг понимает, пока в Украине есть проблемы и она их решает, у него есть окно возможностей, поэтому он будет наступать,

– считает Нарожный.

Когда ВСУ сможет перехватить инициативу на фронте

Военный эксперт прогнозирует, что у украинской армии весной 2025 года может появиться возможность перехватить инициативу, в частности можно будет говорить о наступлении, ударах по России, освобождение оккупированных россиянами территорий.

"Есть перспективы на юге: Запорожская и Херсонская области. Это там, где Украина сможет наступать. А вот говорить, что мы сейчас сможем освобождать Донбасс – маловероятно. Там ВСУ придется еще долго держать оборону. Сколько бы оружия не было, но в населенные пункты должна заходить наша пехота, это живая сила, которую заменить роботами не удастся. Донбасс – огромная агломерация, там множество городов и сел, там не избежать местных боев. Все-таки Херсонская и Запорожская области – это больше степная территория", – подытожил Нарожный.