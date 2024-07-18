Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що на Донбасі українській армії доведеться ще довго бути в обороні, а от в Запорізькій та Херсонських областях ЗСУ відносно скоро зможуть наступати й звільняти окуповані Росією території.

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3 основні проблеми української армії

Військовий експерт перелічив наявні нині проблеми в ЗСУ, які впливають на ситуацію на фронті. Серед таких:

процес мобілізації, який не може відбуватися швидко, адже нереально одразу тисячі людей навчити й відправити у військові частини;

повільне надходження анонсованої партнерами зброї. В ЗСУ орієнтовно 14 бригад нині недоукомплектовані;

російська авіація, адже ворог скидає велику кількість керованих авіаційних бомб.

"Від мобілізації потік людей відчуватиметься в жовтні 2024 року. Щодо ворожої авіації, в України немає можливості збивати російські літаки. Останнього разу, коли ми чули про таке збиття з офіційних джерел – в лютому. Тоді збивалися застарілі штурмовики, які не є носіями авіабомб", – розповів Нарожний.

Розмови щодо передачі F-16 тривають надто довго

Дуже довго, на думку військового експерта, Україна веде розмови про F-16, їх вона отримає у невеликій кількості до кінця 2024 року. Загалом обіцяно від союзників до 80 літаків, але коли саме їх передадуть в такій кількості – невідомо.

Цей клубок проблем буде розв'язаний, це станеться не раніше кінця осені. Тому буде важка ситуація на фронті, можливо, ЗСУ на деяких ділянках доведеться відступати, втрачати території. Ворог розуміє, поки в Україні є проблеми й вона їх вирішує, в нього є вікно можливостей, тому він наступатиме,

– вважає Нарожний.

Коли ЗСУ зможе перехопити ініціативу на фронті

Військовий експерт прогнозує, що в української армії навесні 2025 року може з'явитися можливість перехопити ініціативу, зокрема можна буде говорити про наступ, удари по Росії, звільнення окупованих росіянами територій.

"Є перспективи на півдні: Запорізька й Херсонська області. Це там, де Україна зможе наступати. А от казати, що ми зараз зможемо звільняти Донбас – малоймовірно. Там ЗСУ доведеться ще довго тримати оборону. Скільки б зброї не було, але у населені пункти має заходити наша піхота, це жива сила, яку замінити роботами не вдасться. Донбас – це величезна агломерація, там безліч міст й сіл, там не уникнути місцевих боїв. Все-таки Херсонська й Запорізька області – це більше степова територія", – підсумував Нарожний.