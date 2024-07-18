Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що в Урожайному зараз є лише купи цегли, скла, розбитого фундаменту. Через потужні обстріли ніяких інженерних фортифікацій не залишилося.

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Росія провела миттєву операцію

"Від населеного пункту Урожайне залишилась лише назва. Російська авіація та артилерія системно та методично знищила усі будівлі на території села", – підкреслив Владислав Селезньов.

Для того, щоб провести флангові атаки на наших оборонців, які тримали рубежі на півночі населеного пункту, ворог залучив мотоциклетну техніку. У межах цієї досить миттєвої та несподіваної для наших військових операції, окупанти змогли заволодіти ініціативою.

Далі до справи доєдналася броньована техніка противника й наші Сили оборони, під тиском ворожих засобів, були змушені підійти на інші, заздалегідь підготовлені позиції,

– розповів військовий експерт.

За його словами, триматися на півночі Урожайного було ніде. Там все зруйноване вщент, тому рішення про відведення військ було раціональним.

Ситуація біля Урожайного: дивіться на карті

Чого чекати далі

Після виходу з Урожайного є певна загроза тим рубежам і позиціям, на яких нині перебувають українські військові. Ворог дедалі активніше застосовує керовані авіаційні бомби, а жодна польова інженерна фортифікація не втримає прямого влучання КАБу.

Треба розуміти, що для стабілізації ситуації на полі бою нам потрібні додаткові засоби: протиповітряна та протиракетна оборона, авіаційна техніка, щоб ворожі літаки – носії КАБів трималися якомога далі,

– наголосив Владислав Селезньов.

Він додав, що приклад Урожайного чи селища Кринки, що на Херсонщині, є досить показовим. Ми бачимо, що ворог використовує ту саму тактику, яку свого часу реалізував під час Чеченських війн.

Тоді, перш ніж заходити та захоплювати населені пункти, активно працювала артилерія, а зараз ще й авіація. Бо якщо у містах чи селах ще зберігалися будівлі, то кожна з них могла бути вогневою точкою, об'єктом, під захистом якого можна ще довго вести оборонні дії.

А якщо все зруйновано, то відповідно в такому просторі неможливо організувати надійну оборону,

– підсумував Владислав Селезньов.