Для того, аби зберегти особовий склад, командування ухвалило рішення про відхід. Про це 18 липня повідомив телефоном речник оперативно-стратегічного угруповання військ Назар Волошин в коментарі Суспільному Донбас.

Дивіться також Пекло десь там: де найгарячіші напрямки на фронті

ЗСУ відійшли від позицій в Урожайному

Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону,

– повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання.

Волошин пояснив, що рішення про відхід з Урожайного ухвалили, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані постійними, комбінованими і тривалими обстрілами російської армії.

"Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових", – сказав речник ОСУВ "Хортиця".

Крім цього, Волошин зазначив, що російське військо не рахується із втратами, руйнуючи українські міста та селища. За його словами, аби досягти успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах ворог щодня зазнає чимало втрат.

"Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат – зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому", – додав Волошин.

Речник підкреслив, що українські військові контролюють ситуацію на тому напрямку.