Ворог розуміє, що певною мірою українські можливості зараз дещо обмежені. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Владислав Селезньов.

Дивіться також ЗСУ звільнили Сотницький Козачок, ворог зайшов в Урожайне: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Якщо є пекло на землі, то воно зараз десь там, у районі Нью-Йорка, на Торецькому напрямку, у районі Часового Яру. Курахівський напрямок так само не надто відстає від рівня пекельності. На інших ділянках фронту так само неспокійно, бо ворог розуміє, що певною мірою української можливості зараз обмежені", – сказав він.

Читайте також Бої у Вовчанську, висока концентрація ворога біля Новоолександрівки: карта бойових дій 17 липня

Річ у тім, що зараз чимало українських громадян, які були призвані у рамках мобілізації, продовжують курс підготовки у навчальних центрах та на полігонах не лише на території нашої країни, а й у деяких західних країнах. Це потребує визначеного проміжку часу, щоб у наших військових був належний рівень підготовки.

Загрозлива тенденція

Владислав Селезньов зазначив, що зараз вороже просування на тактичному рівні. Мовиться про просування окупантів щодоби на 100, 200, 300 метрів. Але це досить загрозлива тенденція.

Путін неодноразово заявляв свого часу про те, що він прагне взяти повністю під контроль всю територію Донецької та Луганської областей. Зараз до цих регіонів додалися ще Херсонщина та Запорізька область. Ворог буде залучати усі наявні у нього ресурси для реалізації цієї місії,

– підкреслив він.

Навіть на цьому окупанти не захочуть зупинитися. Тому єдиний шлях – це системна та методична руйнація усього ворожого потенціалу. Саме цим зараз займаються українські Сили оборони.