Украина подготовилась к самому апокалиптическому сценарию от москвы на зиму
Источник:телеграмм-канал Валерия Калныша
Это, конечно, позор. путин, время от времени выходя из мрака своей пропаганды, должен биться головой об острый угол стены от осознания собственной ничтожности как главы государства.
"Величие" кончилось внезапно
Выяснилось, что российский оборонно-промышленный комплекс настолько поник и технологически отстал, что россия теперь покупает артиллерийские снаряды и ракеты средней дальности в Северной Корее. Об этом пишет NYT, ссылаясь на недавно рассекреченные данные американской разведки.
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И эта ситуация, конечно, является свидетельством действий санкционного режима. В россии тает возможность производить и модифицировать свой ракетный потенциал. Обрываемые санкциями цепочки поставок заставляют москву идти на поклон за военными поставками в государства-изгнанники. К тем, кого в россии не то, что за людей второго сорта считали, а так — несущественным придатком человечества.
И это при том, что ракет у россии много. По имеющейся информации, делая ставку на обстрел наших городов из С-300, рашисты начали экономить высокоточные ракеты.
Неиспользованное "оружие"Очевидно, что чем меньше прилетает, тем лучше. С другой стороны, есть опасения, что подобная экономия может означать, что время бить по некоторым целям еще не пришло. Речь, конечно, об отопительном сезоне. Под ударом могут оказаться электростанции, котельные, ТЭС и даже подземные хранилища газа.
Первоначально объяснением остановки "Северного потока-1" была поломка. Но песков четко дал понять, что все эти объяснения – чушь. "Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Других причин, которые бы привели к проблемам с прокачкой, не существует", – сказал он.
Ситуация теперь такова, что в россии даже не считают нужным уже подбирать эвфемизм для своего деструктивного поведения.
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Предупрежден – вооружен
Я рассказывал, откуда получает газ Европа. Один из путей – транзит через Украину. Он продолжается и, даже несмотря на войну, россия платит нам за газ, а мы его исправно прокачиваем. Но все чаще я слышу о том, что москва может прекратить транзит и досрочно выйти из договора, который, как известно, заключен до 2024 года.
Апокалиптический сценарий выглядит так: россия выходит из договора, поставка газа прекращается, бунты в странах ЕС, бомбардировка украинской газотранспортной инфраструктуры, требования со стороны москвы. Уверен, и этот план "сгущенки" у нас рассматривали и просчитали. На всякий случай.
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