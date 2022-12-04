Оккупанты сделали тройную ставку на истощение ВСУ: что из этого выйдет

Россияне делают ставку на три вещи, чтобы истощить ВСУ и Украину. Но у врага здесь ничего не получится.

Три хода на шахматной доске войны

РФ сейчас повела "войну на истощение" против нашей страны. И в своем ложном понимании рациональности орки сейчас против нас используют несколько "просчитанных" инструментов.

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Первый – это массированные ракетные обстрелы. К сожалению, здесь не совсем правильно говорить, что удары ракетами вообще никак не влияют на нашу обороноспособность. Даже если здесь корреляция косвенна, а результат просматривается только в стратегической перспективе.

По официальной оценке, удары 15 и 17 ноября нанесли ущерб почти на 1 миллиард долларов, ущерб после блекаута 23 ноября считать еще рано (потому что эта чрезвычайная ситуация еще не завершена).

Казалось бы, что 1 миллиард долларов убытков – уже "мелко" на фоне общих потерь экономики примерно на 300 миллиардов долларов. Но если сопоставить 1 миллиард долларов на фоне цифры в 40 миллиардов долларов военной помощи Украине от Запада, здесь уже становится важнее. А если конвертировать дальше, что 1,3 триллиона гривен фактических затрат Украины на оборону в этом году – это сейчас несколько меньше 35 миллиардов долларов, здесь уже каждый миллиард долларов лишним не бывает.

В конце концов, любые отключения, прежде всего, бьют по малому и среднему бизнесу. Который со своей стороны донатит деньги в ВСУ либо напрямую, либо в волонтерские фонды. Которые далее по цепочке поддерживают вливаниями работу в частности частных оборонных предприятий.

Второй – ставка на "живые волны" чмобиков на фронте. Практика показала, что сейчас командование РФ своих "частично мобилизованных" вообще не считает "ценным ресурсом". Поэтому использует их преимущественно для "сковывания" действий наших войск ценой больших потерь среди самих россиян. Но есть один нюанс – чтобы "резать" эти "живые волны" орков, нашим бойцам на фронте теперь приходится прилагать больше усилий чисто из-за специфики периода. И это при том, что боекомплект для утилизации орков тоже не бесконечный, мягко говоря.

Ну, например, недавно в открытом доступе появилось видео, как наши бойцы под Бахмутом "положили" роту рашистов из МТ-ЛБ. После этого эпизода "хороших русских" стало на несколько десятков больше + одна сожженная ББМ. Но такой результат воины ВСУ поставили в условиях, уже напоминающих "Верденскую мясорубку", и с грязью в окопах, в которой ботинки "убиваются" за несколько дней.

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Третий – "профессиональные москвофилы" на Западе. Уже есть такая тенденция: сначала разного рода популисты начинают рассказывать, что Украина должна первой идти на переговоры с РФ, а после этого в западных СМИ выходят публикации об очередном дефиците оружия для ВСУ. В июне, например, не хватало запасных стволов до M777. В сентябре впервые возникла проблема с ремонтом PzH 2000. Сейчас дошли до предела, когда в Восточной Европе иссякла вся "свободная" советская бронетехника. Следующее на очереди – кто же станет "наследником" польских МиГ-29: Болгария или все-таки мы.

Пропаганда не дорабатывает

Россияне более или менее удачно подгадывают подобные циклы, под что, собственно, и "заряжают" свою пропаганду на Западе. Надеясь также не без оснований, что цивилизованный мир до сих пор опирается на "западное" понимание войны – если какой-то из важных ресурсов уже исчерпывается, значит, пора заниматься "политическим урегулированием".

Но нюанс в том, что "война на истощение" работает в обе стороны. И это в Кремле явно не учли.

К примеру, сами россияне дошли до той стадии, когда уже не способны согласовать между собой военные и информационные меры. За что в контексте кремлевских пропагандонов так и вспоминается советский анекдот – "вручить Николаю II орден Октябрьской революции за создание революционной обстановки в стране".

Ибо сначала Песков своим ртом заявляет "стратегическую" цель ракетных обстрелов – принудить Украину к капитуляции перед Кремлем. А потом рашисты "заряжают" своих ботов и сами же "просаживают" свои усилия. Ведь после "набегов ботов" у их читателей в Украине пассионарной истерики хватает только на выяснение "а почему в соседнем доме свет горит, а в моем нет".

Нерадужные перспективы для оккупантов

"Чмобики" и советская техника – это действительно безграничный ресурс. Но этот ресурс при этом и не возобновляем. Пока нет конкретного соотношения, сколько чмобиков "растекается" по дороге на фронт по причине непригодности к атаке. Зато есть другое конкретное соотношение – например, чтобы "воскресить" один танк или бронемашину с базы хранения, россиянам нужно "каннибализовать" четыре танка или бронемашины без дальнейшего использования.

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Действительно, финансовые потоки – это двигатель всех электоральных циклов, в том числе и на Западе. Но судя по характеру информационного противоборства, верх там берут люди, которые, скажем, хотят довести темп производства до 96 установок M142 HIMARS в год (потому что сейчас армия США имеет в Европе только 50 таких машин). Ну и также наладить поточные поставки, скажем, ракет GMLRS и AGM-88 HARM в том числе и для нужд ВСУ. Россияне просто всегда "экономят" на исполнителях, потому и получают такой результат.

Но эта вся ситуация налагает отдельную обязанность на гражданских. Не только верить в ВСУ, не только донатить на войско, но и уметь позаботиться о себе и скооперироваться в случае необходимости. Возможно, в следующий раз вместо зависти о свете в соседнем доме лучше попросить о помощи в этой "оазе электроэнергии" среди блекаута. Возможно, это будет один из шагов, который также приблизит нашу Победу.

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